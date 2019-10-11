İstanbul’daki Sivil toplum kuruluşlarından “Barış Pınarı “harekatına tam destek..

Bayburt’un İstanbul’daki Sivil toplum kuruluşları,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ve şubeleri,İlçelerimizdeki 26 Bayburt Derneğiyle birlikte,165 Köy Derneğinden “Barış pınarı” harekatına destek açıklaması yapıldı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Bayburtlular her ne şartta olursa olsun Devletinin yanında olmuştur ve olacaktır. Sınırımızda terör gruplarına göz açtırmayan Devletimizle gurur duyuyoruz.

Türk Devleti'ni tehdit etmek için terör koridoru kurmak isteyenlere karşı Türk Devleti'nin ayakta ve tek yürek olduğunu tüm dünyaya gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz.

DEVLETİMİZ TERÖR GURUPLARINA EN GÜZEL CEVABI VERMEKTEDİR.

Herkes artık şunu çok iyi görmelidir. Masumları katleden ve ülkemiz güvenliğine tehdit oluşturan terör gruplarının başı ezilecektir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı ile başlayan tüm bu operasyonlar ile Türkiye terör örgütlerine ve destekçilerine cevabı en güçlü şekilde vermektedir.

Ülkemize ve milletimize yönelik oynanan oyunların bozulması, bölgeye barış, huzur ve güvenin getirilmesi için yapılan Barış Pınarı Harekatının yapılması şarttı.

Barış Pınarı Harekatı, terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf etmek için Türk ordusu tarafından atılmış stratejik bir adımdır.

Devletimiz Tarihinin her döneminde mazluma umut, Düşmana korku salmıştır. Gönül coğrafyası geniş, mazlumların umudu olan bir tek Türkiye var.

Sınırlarımızda terör oluşumlarına ve gruplarına karşı mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Kahraman Mehmetçik'imizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar destekliyoruz. Bayburt sivil toplum kuruluşları olarak, dualarımızla ve tüm kalbimizle devletimizin ve askerimizin yanındayız. Rabb'im bu kutlu yolda ordumuzu muzaffer kılsın.AMİN…