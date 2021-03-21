BAYBURT SERENLİ KÖYÜ OLAĞAN KONGRESİNİ YAPTI

Bayburt Demirözü İlçesi Serenli Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği 4.Olağan genel kurulunu yaptı.

Bayburt Demirözü İlçesi Serenli Köyünde Hali Hazırda Başkanlık yapan Muammer İnci ve Yönetimiyle devam kararı alındı.

Başkan Muammer İnci Üyelerine teşekkürlerini belirtti:

Uzun yıllardır hizmet ettiğimiz serenli köyü derneğimizin yapmış olduğumuz 4'cü olağan kongremize katılım sağlayan ve pandemi nedeni ile katılamayan ve kongrede bana ve yönetimdeki değerli arkadaşlarıma güvenlerini veren değerli üyelerimize teşekkür ediyorum.

Yeniden göreve devam edeceğimiz kongremizde ,Değerli yönetim arkadaşlarıma şimdiden başırılar diler köyümüz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum.Derneğimizin geldiği bu noktada birilik ve beraberlik içinde üyelerimizinse maddi ve manevi desteklerini esirgemeyerek derneğin açılımı olan yardımlaşma ve kalkındırma kısmına Uyan hareketlerle gereğinin yapılması için tüm gayretlerimizi göstereceğinizi umuyoruz dedi.