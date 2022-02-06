Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna Ziyaretinde Bir Bayburtlu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna Ziyaretinde Bir Bayburtlu
0
Belediye Aile Yaşam Merkezi bayanlara yönelik programlarına Regaib Kandili’nde de devam etti.
Belediye Aile Yaşam Merkezi bayanlara yönelik programlarına Regaib Kandili’nde de devam etti.
0
Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette bölgedeki insani yardım çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.
Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette bölgedeki insani yardım çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.
0
Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve Anadolu’dan ilham alan kültür projelerinin ödüllendirildiği Anadolu Ödülleri sahiplerini buldu.
Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve Anadolu’dan ilham alan kültür projelerinin ödüllendirildiği Anadolu Ödülleri sahiplerini buldu.
0
banner520

Bayburt Sanatçılar Derneği Ödül töreni sergi açılışıyla başladı

Uluslararası Bayburt sanatçılar derneği 2022 uluslararası Şaİr zihni kültür sanat etkinlikleri Kurban Yazoğlu vefa onur ödülleri programı sergi açılışıyla başladı.

Bayburt Sanatçılar Derneği Ödül töreni sergi açılışıyla başladı
06 Şubat 2022 Pazar 13:48

BAYBURTGÜNDEM-  Uluslararası Bayburt sanatçılar derneği 2022 uluslararası Şaİr zihni kültür sanat etkinlikleri Kurban Yazoğlu vefa onur ödülleri programı sergi açılışıyla başladı.

Uluslararası Bayburt sanatçılar derneğinin Sanat etkinlikleri sergi açılışı ve Yazarların imza günleri,İstanbul Bahçelievler Necip Fazıl Kısakürek Kültür merkezinde açılış yapıldı.

Sergi Uluslararası Bayburt sanatçılar derneği Başkan yardımcısı Naci Ahıskalıoğlunun sunumuyla başladı.

Açılışa Programı düzenleyen Uluslararası Bayburt sanatçılar derneği Başkanı Ülkü Koçan,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Marmara bölgesi Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül,Yazar Atilla Güler,Yazar ve Fotoğraf sanatçısı Feridun Hacıhasanzade,Yazar Uğur Kocabey, Ali Aslanhan,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bahçelievler Şube Başkanı Ahmet Yılmaz, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Avcılar Şube Başkanı Hayrettin Şimşek,Haber69 sahibi Remzi Kırık ve hemşerilerimiz katıldı.

Sergi akşam saat Sekize kadar açık olacak.

İmza günleri dolayısıyla Atilla Güler “Kafkasya” isimli kitabının imza gününde hemşerilerimizin ilgi ve alakasıyla karşılaştı.

Yazar Uğur Kocabey Kavgam Gölgemle adlı Kitabının imza gününde hemşerilerimize kitabını imzaladı.

Yazar ve Fotoğraf Sanatçısı Feridun Hacıhasanzade,Her yönüyle Bayburt adlı Eserinin imza gününde hemşerilerimizle buluştu.

Program saat 6.30’da yapılacak ödül töreniyle devam edecek.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ,Bayburt’ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ,Bayburt’ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi
0
Kurtuluşun 104. Yıldönümü İstanbul'da da kutlanacak ,hazırlıklar başladı
Kurtuluşun 104. Yıldönümü İstanbul'da da kutlanacak ,hazırlıklar başladı
0
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bilgi yarışmasının 14.sünü gerçekleştirdi.
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bilgi yarışmasının 14.sünü gerçekleştirdi.
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.