Bayburt Sanatçılar Derneği Ödül töreni sergi açılışıyla başladı

Uluslararası Bayburt sanatçılar derneği 2022 uluslararası Şaİr zihni kültür sanat etkinlikleri Kurban Yazoğlu vefa onur ödülleri programı sergi açılışıyla başladı.

BAYBURTGÜNDEM- Uluslararası Bayburt sanatçılar derneği 2022 uluslararası Şaİr zihni kültür sanat etkinlikleri Kurban Yazoğlu vefa onur ödülleri programı sergi açılışıyla başladı.

Uluslararası Bayburt sanatçılar derneğinin Sanat etkinlikleri sergi açılışı ve Yazarların imza günleri,İstanbul Bahçelievler Necip Fazıl Kısakürek Kültür merkezinde açılış yapıldı.

Sergi Uluslararası Bayburt sanatçılar derneği Başkan yardımcısı Naci Ahıskalıoğlunun sunumuyla başladı.

Açılışa Programı düzenleyen Uluslararası Bayburt sanatçılar derneği Başkanı Ülkü Koçan,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Marmara bölgesi Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül,Yazar Atilla Güler,Yazar ve Fotoğraf sanatçısı Feridun Hacıhasanzade,Yazar Uğur Kocabey, Ali Aslanhan,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bahçelievler Şube Başkanı Ahmet Yılmaz, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Avcılar Şube Başkanı Hayrettin Şimşek,Haber69 sahibi Remzi Kırık ve hemşerilerimiz katıldı.

Sergi akşam saat Sekize kadar açık olacak.