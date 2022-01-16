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Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinden Kestel Bayburt Derneğine ziyaret

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinden,Kestel Bayburt Derneğine Ziyaret.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinden Kestel Bayburt Derneğine ziyaret
16 Ocak 2022 Pazar 14:22

BAYBURTGÜNDEM-  Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve yönetimi, Kestel Bayburt Sosyal yardımlaşma ve dayanışma Derneği ziyaret ederek,yeni seçilen Başkan Salih Yerli ve yönetimini tebrik etti.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve yönetimi ,Kestel Bayburt Sosyal yardımlaşma ve dayanışma Derneğinin kendi mülkü olan binasını gezdiler.Dernek Başkanı Salih yerli ve yönetimiyle Dernekleri ve Dernek faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundular.

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