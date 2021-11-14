Bayburt kültür ve yardım derneği,Köy dernekleriyle istişare toplantısı yaptı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği,Köy Dernekleriyle İstişare yapmak için Bahçelievler Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezinde kahvaltıda bir araya geldi.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin kahvaltılı istişare toplantısında, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Şube Başkanları,Muhtarlarımız,Köy Derneklerimizin Başkanları,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Yönetimi ve kadın kollarıyla istişare toplantısı yaptı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş açılış konuşması yaptı.Konuşmasında Pandemiye rağmen Derneğin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri anlattı.

Başkan Durmuş,Dernek olarak bu dönem Pandemi dolayısıyla bazı programları yapamadık.Fakat Pandemininde bitmesiyle birlikte Futbol Turnuvasından bilgi yarışmasına ve 21 Şubat programlarını eksiksiz gerçekleştireceğiz dedi.

İstişare toplantısında bir çok Köy Dernek Başkanı ve Muhtarlarımız söz alarak dilek ve temennilerini belirttiler.

Toplantı toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.