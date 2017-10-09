Bayburt Kültür ve yardım Derneği Tuzla Şubesi Kongresini Yaptı..

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Tuzla Şubemizin 1. Olagan Genel Kurulunu Yapıldı.
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Tuzla Şubesinin birinci olağan genel kurulu Tuzla beyzade Restaurant’ta sabah kahvaltısı verilmesiyle başladı.
Divan başkanlığı seçimi,Şehitlerimiz için saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan kongrede seçimlere geçildi.Yönetime başka adayın çıkmadığı kongrede Tuzla Derneğine yeniden aday olan Başkan Levent Ayaz ve yönetimi tekrar seçildi.Delege seçimlerinin yapılmasının ardından toplu fotoğraf çekildi ve kongre sona erdi.
Esenler şubesi kongresi hariç, tüm şubeler kongrelerini yaptılar.
Tuzla Şubesi Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu.
Levent Ayaz Başkan,Abdullah Bayram,Aslan Arslan,Çıray Karanfil,Erhan Tetik,İbrahim Karanfil,İkram Araz Köseoğlu,Muammer Terzi,Mehmet Yıldız,Mustafa Durmuş,Mükremin Aktaş,Necip Okumuş,Oğuzhan Bayrak,Osman Nuri Şentürk,Sadi Kurcan,Serkan Aydın,Şaban Ayaz,Sefa Kurcan,Oktay Cebeoğlu,Fatih Çalışkan
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