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Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Tuzla şubede “Sıla gecesi” programı düzenledi

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Şubelerinde geleneksel hale gelen Sıla geceleri programı,bu hafta Tuzla Şubesinde gerçekleşti.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Tuzla şubede “Sıla gecesi” programı düzenledi
20 Kasım 2021 Cumartesi 14:37
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BAYBURTGÜNDEM-  Tuzla Şube Başkanı Abdullah Bayram ve yönetimi Sıla gecesi programında hemşerilerimize Cağ Kebap  ikramında bulundular.

Programa Derneğin Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve yönetimi,Siyasi Parti temsilcileri Dernek Başkanları ,Brokratlar ve Komşu il dernekleri, Derneğin Kadın kolları ve hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Programda Bayburtlu sanatçılarımızın türküleri eşliğinde halaylar çekildi ve ikramda bulunuldu.

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Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Tuzla şubede “Sıla gecesi” programı düzenledi
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