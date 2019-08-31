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Bayburt Kültür ve yardım Derneği Şube kongre tarihlerini belirledi.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Şube kongrelerini Eylül ayı içerisinde tamamlayacak.İşte Kongre tarihleri.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Şube kongre tarihlerini belirledi.
31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:31

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Kongre tarihlerini Açıkladı işte açıklanan tarihler.

Bayburt kültür ve yardım Derneğimiz 7 şubesinde yapılacak kongre tarihleri.

 

Çorlu Şubesi Kongre

İlk Kongre Toplantı tarihi.  …….01.09.2019 …  Saat 11.00

Çoğunluk ilk toplantıda sağlanmazsa ikinci toplantı yapılacak.

İkinci Kongre toplantı tarihi. ….08.09.2019   … Saat 11.00

Kapaklı Şubesi Kongresi

İlk Kongre Toplantı tarihi.  …….01.09.2019 …  Saat 15.00

Çoğunluk ilk toplantıda sağlanmazsa ikinci toplantı yapılacak.

İkinci Kongre toplantı tarihi. ….08.09.2019   … Saat 15.00

Avcılar Şubesi Kongresi

İlk Kongre Toplantı tarihi.  …….08.09.2019 …  Saat 11.00

Çoğunluk ilk toplantıda sağlanmazsa ikinci toplantı yapılacak.

İkinci Kongre toplantı tarihi. ….15.09.2019   … Saat 11.00

Bahçelievler Şubesi Kongresi

İlk Kongre Toplantı tarihi.  …….08.09.2019 …  Saat 15.00

Çoğunluk ilk toplantıda sağlanmazsa ikinci toplantı yapılacak.

İkinci Kongre toplantı tarihi. ….15.09.2019   … Saat 15.00

 

Esenler  Şubesi  Kongresi

İlk Kongre Toplantı tarihi.  …….15.09.2019 …  Saat 11.00

Çoğunluk ilk toplantıda sağlanmazsa ikinci toplantı yapılacak.

İkinci Kongre toplantı tarihi. ….22.09.2019   … Saat 11.00

Tuzla Şubesi Kongresi

İlk Kongre Toplantı tarihi.  …….15.09.2019 …  Saat 15.00

Çoğunluk ilk toplantıda sağlanmazsa ikinci toplantı yapılacak.

İkinci Kongre toplantı tarihi. ….22.09.2019   … Saat 15.00

 

Bağcılar Şubesi Kongresi

İlk Kongre Toplantı tarihi.  …….22.09.2019 …  Saat 13.00

Çoğunluk ilk toplantıda sağlanmazsa ikinci toplantı yapılacak.

İkinci Kongre toplantı tarihi. ….29.09.2019   … Saat 13.00

Dernek yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre:

Tüm Şubelerin  Üye Listeleri 3 Eylül Salı Günü Yayınlanacak.

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