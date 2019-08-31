Bayburt Kültür ve yardım Derneği Şube kongrelerini Eylül ayı içerisinde tamamlayacak.İşte Kongre tarihleri.
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Kongre tarihlerini Açıkladı işte açıklanan tarihler.
Bayburt kültür ve yardım Derneğimiz 7 şubesinde yapılacak kongre tarihleri.
Çorlu Şubesi Kongre
İlk Kongre Toplantı tarihi. …….01.09.2019 … Saat 11.00
Çoğunluk ilk toplantıda sağlanmazsa ikinci toplantı yapılacak.
İkinci Kongre toplantı tarihi. ….08.09.2019 … Saat 11.00
Kapaklı Şubesi Kongresi
İlk Kongre Toplantı tarihi. …….01.09.2019 … Saat 15.00
Çoğunluk ilk toplantıda sağlanmazsa ikinci toplantı yapılacak.
İkinci Kongre toplantı tarihi. ….08.09.2019 … Saat 15.00
Avcılar Şubesi Kongresi
İlk Kongre Toplantı tarihi. …….08.09.2019 … Saat 11.00
Çoğunluk ilk toplantıda sağlanmazsa ikinci toplantı yapılacak.
İkinci Kongre toplantı tarihi. ….15.09.2019 … Saat 11.00
Bahçelievler Şubesi Kongresi
İlk Kongre Toplantı tarihi. …….08.09.2019 … Saat 15.00
Çoğunluk ilk toplantıda sağlanmazsa ikinci toplantı yapılacak.
İkinci Kongre toplantı tarihi. ….15.09.2019 … Saat 15.00
Esenler Şubesi Kongresi
İlk Kongre Toplantı tarihi. …….15.09.2019 … Saat 11.00
Çoğunluk ilk toplantıda sağlanmazsa ikinci toplantı yapılacak.
İkinci Kongre toplantı tarihi. ….22.09.2019 … Saat 11.00
Tuzla Şubesi Kongresi
İlk Kongre Toplantı tarihi. …….15.09.2019 … Saat 15.00
Çoğunluk ilk toplantıda sağlanmazsa ikinci toplantı yapılacak.
İkinci Kongre toplantı tarihi. ….22.09.2019 … Saat 15.00
Bağcılar Şubesi Kongresi
İlk Kongre Toplantı tarihi. …….22.09.2019 … Saat 13.00
Çoğunluk ilk toplantıda sağlanmazsa ikinci toplantı yapılacak.
İkinci Kongre toplantı tarihi. ….29.09.2019 … Saat 13.00
Dernek yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre:
Tüm Şubelerin Üye Listeleri 3 Eylül Salı Günü Yayınlanacak.
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