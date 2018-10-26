Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin 36.genel kurulu döneminde yaşanan olumsuz gelişmelerin ardından,yaklaşık bir yıl sonra, Bayburt Kültür ve yardım Derneği genel kurul kararı aldı.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan yaptığı açıklamada:

Bayburt Camiasındaki birlik ve beraberliği tesis etmek için olağanüstü genel kurul kararı almış bulunmaktayız.Olağanüstü genel kurulun tüm şubeler için belirtilen tarihte üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilecektir.

( Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Yönetim Kurulu 9 Eylül 2018 tarihli karar sonucu Olağanüstü Genel Kurul yapılması kararı almıştır. Buna göre Olağanüstü Genel Kurul toplantıları aşağıda ki belirtilen tarih ve Saatte Dernek Merkezlerinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması halinde bir hafta sonra aynı yer ve saatte yapılacaktır.

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ÇORLU ŞUBE: İlk toplantı 10 Kasım 2018 Saat 10.00 // İkinci toplantı 17 Kasım 2018 Saat 10.00

KAPAKLI ŞUBE: İlk toplantı 10 Kasım 2018 Saat 14.00 // İkinci toplantı 17 Kasım 2018 Saat 14.00

AVCILAR ŞUBE: İlk toplantı 11 Kasım 2018 Saat 10.00 // İkinci toplantı 18 Kasım 2018 Saat 10.00

TUZLA ŞUBE: İlk toplantı 11 Kasım 2018 Saat 14.00 // İkinci toplantı 18 Kasım 2018 Saat 14.00

ESENLER ŞUBE: İlk toplantı 17 Kasım 2018 Saat 10.00 // İkinci toplantı 24 Kasım 2018 Saat 10.00

BAĞCILAR ŞUBE: İlk toplantı 17 Kasım 2018 Saat 14.00 // İkinci toplantı 24 Kasım 2018 Saat 14.00

BAHÇELİEVLER ŞUBE: İlk toplantı 18 Kasım 2018 Saat 14.00 // İkinci toplantı 25 Kasım 2018 Saat 14.00)

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel kurulu 20-27 Ocak tarihlerinde yapılacak.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan Tekrar aday olmayacağını belirterek, Türkiye’nin ilk Hemşeri Derneği olan Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin genel kurulu tüm Üyelerimize ve Bayburtlu hemşerilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum dedi.