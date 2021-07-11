Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Köy Dernek Başkanlarıyla İstanbul’da bir araya geldi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Pandemi sonrası Köy Dernekleriyle bir araya gelerek İstişare toplantısını yaptı.

BAYBURTGÜNDEM HABER- Sabah Kahvaltısında Bayburt Kültür ve yardım Derneği İstanbul’da Köy Dernek Başkanlarıyla buluşarak istişarelerde bulundu.

Genel Başkan Hicabi Durmuş toplantıda Dernek Başkanlarına seslendi.Başkan Durmuş ,Köy Dernekleri başkanlarının sorularını yanıtladı.Durmuş Pandeminin bitmek üzere olduğunu belirterek,toplantılarımızın ve programlarımızın bundan sonra normal seyrinde yapılacağını belirtti.

Genel Başkan Hicabi Durmuş,Pandemi sürecinde Derneklerin kapalı olması nedeniyle programların bir çoğunu yapamadık,fakat adı üzerinde yardım Derneği olan Derneğimiz hiç bir zaman yapılmamış yardımları yaptık dedi.Yardım Derneği görevini yerine getirdiklerini belirten Başkan,21 Şubat Bayburt un kurtuluşu programını Televizyonda program yaparak kutladık dedi.Bu Yıl Futbol turnuvasını mutlaka yapacağız diyerek Köy Derneklerimizle daha sık bir araya geleceğiz dedi.

Toplantıda Baysiad Başkanı Yaşar Yerlikaya, İyi Parti Şişli ilçe Başkan yardımcısı Jale Battal,Milliyetçi hareket Partisi İlçe yönetim kurulu üyesi Tahir Pala söz alarak Dernek Başkanlarına hitap ettiler.

Programa, Baysiad Başkanı ve Bağcılar AK Parti Meclis Üyesi Yaşar Yerlikaya,Bayburt Gündem Gazetesi İmtiyaz sahibi Mehmet Demirer, Bayburt Gündem Gazetesi Anadolu yakası temsilcisi Sinan Purut,İyi Parti Şişli ilçe Başkan yardımcısı Jale Battal,Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk,Avcılar Şube Başkanı Sehlan Burak,Çayıryolu Dernek Başkanı Fikret Bayındır,Danişment Köyü Dernek Başkanı Yener Pınar,Göloba Köyü Dernek Başkanı Ali Şenyiğit,Alapelit Köyü Dernek Başkanı adına Köksal Tosun,Konursu (Silivri) Köyü Dernek BaşkanıMuhammet Yazıcı,Hacıoğlu Köyü Dernek BaşkanıEmrah Tekel,Güneşli Köyü Dernek Başkanı Orhun Altıntaş,Pınarlı Köyü Dernek Başkanı Eftal Hof,Kalecik Köyü Dernek Başkanı Dursun Sağlam,Devetaşı Köyü Dernek Başkanı Ersoy Ceylan,Sırakayalar Köyü Dernek Başkanı Vedat Polat,Üzengili Köyü Dernek Başkanı Muhammer Aktürk,Erikdibi Köyü Köyü Dernek Başkanı Nusret Çalışkan,Karlıca Köyü Köyü Dernek Başkan yard.Aydın Şen,Çatalçeşme Köyü Dernek Başkanı Cem Kaya Ilgaz,Eymür Köyü Dernek Başkanı Sinan Peker,Yolaltı Köyü Dernek Başkanı yard.Süleyman Demirer,Kestesi Köyü Dernek Başkanı Reşat Pala,Yukarı Kırzı Köyü Dernek Başkanı Şeref Pala,Pınarcık Köyü Dernek Başkanı Şevket Akbulut,Arslandede Köyü Dernek Başkanı Halil İbrahim Emirali ve misafirler katıldılar.