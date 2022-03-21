Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Çorlu şubesi “Yeni Mekanının”Açılışını yaptı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin 2003 yılında kurduğu Çorlu Şubesinin yeni mekanında açılış yaptı.

BAYBURTGÜNDEM- 2003 Yılında Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin açtığı Çorlu şubesi,İş hanının beşinci katında bulunan Derneğini Ana cadde üzerinde yeni bir Mekana taşıdı.

Çorlu Şubesi,yeni mekanının açılışı yapıldı.

Açılış Programında Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş Hemşerilerimize hitaben yaptığı konuşmada,Bayburt Derneğini Türkiyenin İlk Hemşeri Derneği olduğunu ifade ederek,Çorlu Dernek Şubemizi 2003 yılında açtık dedi.Şubemizin yerini satın alarak Derneğimizin şubesi bu güne değin ayakta kaldı.Şubemizin daha ferah ve ulaşılabilir olması maksadıyla ,Çorlu Şube yönetimin yeni mekan açılışını bu gün yapıyoruz hayırlı olsun dedi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Çorlu Şube Başkanı Fevzi Akbulut’ta konuşmasında bu soğuk günde açılışa katılan hemşerilerimize teşekkürlerini ifade etti.

Açılış öncesi Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Açılış Programına İstanbul CHP Milletvekili Candan Yüceer,Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt,Çorlu AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Keskin,Çorlu CHP İlçe Başkanı Özgür Ertaş ve hemşerilimiz katıldı.

Açılış ve kurdele kesiminin ardından,Bayburt Bar ekibinin gösterileriyle açılış sona erdi.