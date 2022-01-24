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Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bilgi yarışmasının 14.sünü gerçekleştirdi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin organize ettiği Geleneksel bilgi yarışmasının 14.sü bu yıl Bağcılar Kültür merkezinde yapıldı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bilgi yarışmasının 14.sünü gerçekleştirdi.
24 Ocak 2022 Pazartesi 13:24

BAYBURTGÜNDEM-

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Kültür komisyonunun düzenlediği ,Bu yıl 14. Sü gerçekleşen bilgi yarışmasına Dernekler, İlköğretim 6. sınıf, 7. sınıftan birer öğrenci ile katılım sağladılar.  “Bilgiler Yarışıyor, Gençler Kaynaşıyor” adı altında düzenlenen 13. bilgi yarışmasının bu seneki sorularını Final Okulları hazırladı.

Yarışmanın başlamasından önce ,Şehitlerimize 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla program başladı.

Program öncesi Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı açılış konuşması yaptı.

Konuşmasında gerçekleştirdiğimiz bilgi yarışmasının 14.sünü düzenliyoruz.Derneğimiz için bu program geleneksel hale geldi dedi.

Programda Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimurda bir konuşma yaptı.Konuşmasında bu yarışmayı devam ettiren Dernek yönetimine teşekkür etti ve Öğrencilerimizin kaynaşmaşması ve Bayburtla ilgili anıları olması açısından çok önemli bir etkinlik olduğunu belirtti.

Programa Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuşun ev sahipliğinde,Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Ali Yurdunkulu,Bayburt Kültür ve yardım Derneği yönetimi,Bayburt Derneği Kadın kolları Başkanı Zeynep Nergis ve yönetimi,Köy Dernek Başkanları ve hemşerilerimiz katıldı.

Yarışmaya Elmalı Derneği,Kabaçayır Derneği,,Sancaktepe Derneği,Aksaçlı Derneği,Alapelit Derneği,Danişment Derneği,Kavacık Derneği,Masat Derneği,Ozansu Derneği,Taşçılar Derneği,Yukarı Kırzı Derneği,Ağören Derneği katıldı.

Dernekler arası Bilgi yarışmasını Dernek Kültür komisyonu ve Final okulları işbirliğiyle yaıldı.

“Bilgiler Yarışıyor, Gençler Kaynaşıyor” adlı Dernekler arası Bilgi yarışmasında:

1. Elmalı Köyü Derneği

2. Kabaçayır Köyü Derneği

3.Sancaktepe Köyü Derneği

İlk üç sırayı aldı.

Bilgi yarışmasında öğrencilere madalyaları,kupaları ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

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Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bilgi yarışmasının 14.sünü gerçekleştirdi.
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