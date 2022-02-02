Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette bölgedeki insani yardım çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.
Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve Anadolu’dan ilham alan kültür projelerinin ödüllendirildiği Anadolu Ödülleri sahiplerini buldu.
Bayburt Müftülüğü ve Bayburt Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen “Artık Kur’an Okuyorum Yıldız gibi Parlıyorum.” etkinliği Bâbertî Külliyesinde bulunan Konukevi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Bayburt’ta 7 yıldır uluslararası koruma altında bulunan Iraklı göçmenler Vali Cüneyt Epcim’e veda ziyaretinde bulundu.
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Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ,Bayburt’ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Yönetimi, 21 Şubat Bayburt’un Düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri,kutlama gecesi programının davetiyelerini Bayburt Protokolüne takdim ettiler.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ,Bayburt’ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi
02 Şubat 2022 Çarşamba 16:59

BAYBURTGÜNDEM- 21 Şubat,Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Yıl kutlamaları İstanbul Bağcılarda kutlanacak.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkan Vekili Mücahit Köse, Başkan Yardımcısı Muammer Dursunkaya ve Genel Muhasip Ömer Dündar, Bayburt Üniversitesi Rektörü Mutlu Türkmen,Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AK Parti Bayburt İl başkanlığı,Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Kasap,Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi İdris Aydın,Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer,Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Bayburt Tarım İl Müdürü Selami Ersen,Ticaret Odası Başkanı Süleyman Seyhan,Kültür ve Turizm İl Müdürü Bekir Kurtoğlunu ziyaret ederek gecenin davetiyelerini takdim ettiler.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği ve Bayburt Eğitim Kültür ve hizmet vakfının birlikte yapacağı kutlamalar 26 Şubat’ta İstanbul’da Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda olacak. Sürpriz sanatçıların konuk olacağı gecede halk oyunları gösterileri sergilenecek. Etkinlikler hakkında bilgi veren Başkan Durmuş, Ziyaret ettikleri kurumları  bilgilendirdi.

Etiketler; #Bayburt Kültür ve Yardım Derneği
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