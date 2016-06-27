BAYBURT KÜLTÜR VE YARDIM DERNEĞİ BAYBURT PROTOKOLÜ ,BROKRAT VE HEMŞERİLERİMİZİ İSTANBUL’DA İFTARDA BULUŞTURDU

Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin geleneksel hale gelen İftar Programında Bayburt protokolünü,Bürokratlarımızı,STK Başkanlarını ve hemşerilerimizi İstanbul Bağcılarda iftar programında bir araya getirdi.

İftar’a Maliye Bakanı Naci Ağbal,İstanbul Valisi Vasip Şahin,Tunceli Valisi Osman Kaymak,Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu,Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu,Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş,Bayburt Ak Parti İl Başkanı Hakan Kobal,Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Prof. Dr. Osman Şimşek,Ticaret Odası Başkanı İbrahim Yumak,İşadamı Kenan Yavuz,STK Başkanları ve Hemşerilerimiz katıldı.

İftardan önce yapılan selamlama konuşmasında Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan Hemşerilerimize hoş geldiniz konuşması yaparak,Dede korkut şenliklerinde yapılacak Başkanlık sistemi paneline hemşerilerimizi davet etti.

Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve Prof. Dr. Osman Şimşek’te İftar programını düzenleyen Dernek yönetimine ve katılım sağlayan Hemşerilerimize teşekkür ifade eden selamlama konuşması yaptılar.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’te Hemşerilerimize seslenerek :İki yıl önce bu toplantıların aynısını yaptığımızda Nüfusumuzu artırırsak iki Milletvekilimiz olacak dedik ve sizlerinde desteğiyle bunu başardık.Sayın Cumhurbaşkanımız,Başbakanımız,Maliye Bakanımızın gayretleriyle Bayburt’umuza yatırım olarak ne gerekiyorsa yapılmaktadır.Bu programın düzenlenmesinden dolayı Bayburt Derneği Başkanına ve yönetimine teşekkür ediyorum dedi.

Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu’da Hemşerilerimize seslenerek ikametgah konusuna değindi,Hemşerilerimizi ikametgahını Bayburt’a almaya ve Dede korkut şenliklerine davet etti.Ramazanda yaşanan bu havanın Bayramdan sonrada devam etmesini diledi.

Tunceli Valimiz Osman Kaymak selamlama konuşmasında aranızda olmaktan çok memnun oldum diyerek Tuncelide Devletimizin bize verdiği görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz dedi.

Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu Hemşerilerimizi selamlayarak Bayburt Valiliği görevine on gün önce başladığını ifade ederek bu görevin hayırlara vesile olmasını temenni etti.Huzurun ve güvenin şehri Bayburt’a hizmet etmek benim için büyük bir onur dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin Selamlama konuşmasında Ramazan Bayramınız şimdiden Mubarek olsun diyerek Bizlerin bir araya gelmesi göz göze gelerek dostluklarımızı pekiştirmemiz bile bu toplantıya değer diye ifade etti.Sizlerle gurur duyuyoruz dedi.

Maliye Bakanı ve Bayburt Milletvekili Naci Ağbal Hemşerilerimize seslenerek Cumhurbaşkanımızla bu gün görüştüğünü ve sizlere hasetsen selam söyledi dedi.Bayburt Ak Partiye yine büyük bir teveccüh gösterdi.Bayburt’un Cumhurbaşkanımız,Başbakanımız nezdinde çok önemli bir yeri olduğunu biliyorum dedi.İkametgahını Bayburt’a alarak iki milletvekili seçilmesine vesile olan siz hemşerilerimi teşekkür ediyorum dedi.Bayburt’la alakalı çalışmalarımız hizmetlerimiz devam ediyor.Sizler ne kadar Bayburt’un hasretini çekiyorsanız Bayburt’taki hemşerilerimde sizin hasretinizi çekiyor dedi.

Konuşmaların bitiminde Gaziosmanpaşa Bayburt Dernek Başkanı Mehmet Akşit Bakan Naci Ağbal’a bir tablo takdim ettiler.

İftar yemeğinin ardından Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar Şubesi ramazan standına gidildi.

Ramazan Standında sanatçılarımızın türkülerine hemşerilerimizde eşlik etti.Ramazan standına Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş,Başakan Kılıçaslan, Bağcılar Şube Başkanı Hicabi Durmuş ve Kenan Yavuz’da katıldılar.Ramazan standında çay sohbetinin ardından yöresel oyunlarımız sergilendi.

