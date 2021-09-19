Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ,Bahçelievler şube kongresini yaptı

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bahçelievler Şubesi Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.
BAYBURTGÜNDEM- Bahçelievler Şube Kongresi Bahçelievler de bulunan Dernek merkezinde gerçekleştirildi. Kongrede İstiklal Marşı ve Saygı duruşunun ardından Divan teşkil edildi.
Divan Başkanlığına Sedat İli,divan Üyeliklerine Savaş Mercimek ve Rahman Can seçildi.
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bahçelievler de Hali Hazırda Başkan olan Ahmet Yılmaz güven tazeleyerek tekrar Bahçelievler Şube Başkanı seçildi.
Tek Listeyle gidilen seçimde dilek ve temenni konuşmaları yapıldı.
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bahçelievler Şubesi Bahçelievler Şubesine katkılarından Dolayı,Abdulkadir Bayram,Mücahit Köse,Murat Kavaklı ve Fethi Merale Plaket takdimi yapıldı.
Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler Şube Başkanı Ahmet Yılmaz katılımlarından dolayı üyelere teşekkür etti.
Delege Listesinin oylamasının ardından genel kurul sona erdi.
Yeni Yönetim Şu İsimlerden oluştu.
Başkan Ahmet Yılmaz
Vedat İli
Tolga Çavuş
Bülent Subay
Yasin Öztürk
Hacı Osman Terzi
Recep Kavaklı
Efendi Dağlar
Metin Kostik
Fırat Dörtkol
Uğur Kılıç
Vedat Ziyal
Gökhan Baytemur
Erdoğan Efe
Yılmaz Dursunkaya
Dursun Ali Yılmaz