 ﻿
banner520

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ,Bahçelievler şube kongresini yaptı

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bahçelievler Şubesi Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ,Bahçelievler şube kongresini yaptı
19 Eylül 2021 Pazar 17:41
banner547

BAYBURTGÜNDEM- Bahçelievler Şube Kongresi Bahçelievler de bulunan Dernek merkezinde  gerçekleştirildi. Kongrede İstiklal Marşı ve Saygı duruşunun ardından Divan teşkil edildi.

Divan Başkanlığına Sedat İli,divan Üyeliklerine Savaş Mercimek ve Rahman Can seçildi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bahçelievler de Hali Hazırda Başkan olan Ahmet Yılmaz güven tazeleyerek tekrar Bahçelievler Şube Başkanı seçildi.

Tek Listeyle gidilen seçimde dilek ve temenni konuşmaları yapıldı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bahçelievler Şubesi Bahçelievler Şubesine katkılarından Dolayı,Abdulkadir Bayram,Mücahit Köse,Murat Kavaklı ve  Fethi Merale Plaket takdimi yapıldı.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler Şube Başkanı Ahmet Yılmaz katılımlarından dolayı üyelere teşekkür etti.

Delege Listesinin oylamasının ardından genel kurul sona erdi.

Yeni Yönetim Şu İsimlerden oluştu.

Başkan Ahmet Yılmaz

Vedat İli

Tolga Çavuş

Bülent Subay

Yasin Öztürk

Hacı Osman Terzi

Recep Kavaklı

Efendi Dağlar

Metin Kostik

Fırat Dörtkol

Uğur Kılıç

Vedat Ziyal

Gökhan Baytemur

Erdoğan Efe

Yılmaz Dursunkaya

Dursun Ali Yılmaz

Önceki Haber
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ,Avcılar şube kongresini yaptı
Sonraki Haber
Bayburt’ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.