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Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ,Bağcılar şube kongresini yaptı

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar Şubesi Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ,Bağcılar şube kongresini yaptı
26 Eylül 2021 Pazar 17:02
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BAYBURTGÜNDEM -  Bağcılar Şube Kongresi Bağcılarda bulunan Dernek merkezinde  gerçekleştirildi. Kongrede İstiklal Marşı ve Saygı duruşunun ardından Divan teşkil edildi.

Divan Başkanlığına Ali Uğurlu,divan Üyeliklerine Ömer Dündar ve Hakan Polattimur seçildi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk güven tazeleyerek Başkanlığa tekrar seçildi.

Tek Listeyle gidilen seçimde Başkan Muharrem Aktürk,Dernek yerlerinin aynı binada üst katta taşındığını ve yatıkları çalışmaları anlattı.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk tek liste olmasına rağmen katılımın yüksek olduğunu ve katılım sağlayan üyelere teşekkür etti.

Delege Listesinin oylamasının ardından genel kurul sona erdi.

Yeni Yönetim Şu İsimlerden oluştu.

Başkan Muharrem Aktürk

Zekeriya Anzerli

Erdal Gidici

İlhan Çalgan

Yavuz Köröğlu

Bekir Durgut

Öcal Siyer

Fikret Yoldaş

Yunus Balcı

Metin Bozkurt

Ercan Köroğlu

Mevlüt Çakmak

Osman Nuri Yılmaz

Fatma Bayram

İbrahim Altundaş

Ufuk Özden

Aydın Gazioğlu

Şerif Durmuş

Muharrem Aydın

Olcay Atılgan

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