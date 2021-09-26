Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ,Bağcılar şube kongresini yaptı

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar Şubesi Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.
BAYBURTGÜNDEM - Bağcılar Şube Kongresi Bağcılarda bulunan Dernek merkezinde gerçekleştirildi. Kongrede İstiklal Marşı ve Saygı duruşunun ardından Divan teşkil edildi.
Divan Başkanlığına Ali Uğurlu,divan Üyeliklerine Ömer Dündar ve Hakan Polattimur seçildi.
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk güven tazeleyerek Başkanlığa tekrar seçildi.
Tek Listeyle gidilen seçimde Başkan Muharrem Aktürk,Dernek yerlerinin aynı binada üst katta taşındığını ve yatıkları çalışmaları anlattı.
Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk tek liste olmasına rağmen katılımın yüksek olduğunu ve katılım sağlayan üyelere teşekkür etti.
Delege Listesinin oylamasının ardından genel kurul sona erdi.
Yeni Yönetim Şu İsimlerden oluştu.
Başkan Muharrem Aktürk
Zekeriya Anzerli
Erdal Gidici
İlhan Çalgan
Yavuz Köröğlu
Bekir Durgut
Öcal Siyer
Fikret Yoldaş
Yunus Balcı
Metin Bozkurt
Ercan Köroğlu
Mevlüt Çakmak
Osman Nuri Yılmaz
Fatma Bayram
İbrahim Altundaş
Ufuk Özden
Aydın Gazioğlu
Şerif Durmuş
Muharrem Aydın
Olcay Atılgan