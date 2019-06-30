Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Avcılar şubesini ,Avcılar Parsellerde açtı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Avcılarda bir Yıl önce ,Avcılar Baybuırt Derneğinin kapatılmasının ardından ,Avcılar şubesini aktif olarak açmıştı.Avcılar Şubesinin Dernek yerini,Avcılar Şube Başkanı seçilen Sehlan Burak ve Yönetimi,Avcılar Parsellerde Dernek yerinin açılışını yaptılar.

Açılışa,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Bayburt AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat,Bayburt Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,Dernek Başkanları ve hemşerilerimizin katılımıyla ,dualar eşliğinde açtı.

Şube açılışında Yemek ikramı yapıldı. Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş açılış konuşmasında Derneğimizin iki şubesinin mekanı yoktu,Avcılar ve kapaklı şubelerimiznde mekanına kavuşmasını sağladık.Emeği Geçen Şube Başkan ve yönetimlerine teşekkür ediyorum dedi.

Bayburt AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat ve Bayburt Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimurda hemşerilerimize selamlama konuşması yaptılar.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Avcılar Şube Başkanı Sehlan Burak katılım sağlayan hemşerilerimize teşekkür etti ve Avcılarda yaşayan Bayburtlu hemşerilerimizi Derneğimize destek olmaya çağırdı.