Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ,Avcılar şube kongresini yaptı

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Avcılar Şubesi Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

BAYBURTGÜNDEM- Avcılar Şube Kongresi Seramoni düğün salonunda gerçekleştirildi. Kongrede İstiklal Marşı ve Saygı duruşunun ardından Divan teşkil edildi.

Divan Başkanlığı için Bayburt Kültür ve Yardım Derneği onursal Başkanı Hayrettin Altuncu ve Mustafa Sevim Aday gösterildiler.

Divan Başkanlığına oy çokluğuyla Mustafa Sevim seçildi,divan Üyeliklerine Vedat Polat ve Halil İbrahim Emirali seçildiler.

Kongrede Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş selamlama konuşması yaptı ve Hemşerilerimizin birlik ve beraberlik içerisinde olmalarını,seçimi kim kazanırsa kazansın seçimin galibinin Bayburt olduğunu belirterek,Başkan olarak seçilen yönetimle çalışacağız dedi.

Divan teşkilinden sonra seçime geçildi.Kullanılan 76 oyun 45 tanesini Hayrettin Şimşek ,29 oyu Sehlan Burak aldı ,iki oyda geçersiz sayıldı.

Seçimi kazananın,Hayrettin Şimşek ve yönetimi olduğu divan tarafından açıklandı.

Daha sonra yeni Başkan seçilen Hayrettin Şimşek Kongreye katılım sağlayan hemşerilerimize teşekkür etti.

Seçimde delege konusunda istenmeyen tartışmalar yaşandı ve sonucunda seçimi kazanan Hayrettin Şimşek’in divana sunduğu delege listesi kabul edildi.

Avcılar Şubede yeni yönetim şöyle oluştu.

Başkan Hayrettin Şimşek

Ali Altay

Asef Ateş

Emrullah Çelik

Ercan Yıldırım

Erhan Fidan

Erol Ataş

Kenan Niyazi Karabulut

Muhammet Adıgüzel

Mustafa Kurtcul

Mustafa Kürşat Arı

Nurettin Akgün

Ramazan Gün

Sinan Köse

Şeref Ateş

Üzeyir Karakelle

Yüksel Çınar

Zafer Yazıcı

Zafer Bülent Atasoy

Zafer Demir