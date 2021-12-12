Bayburt Kültür ve yardım derneği 38. Olağan genel kurulunu yaptı.

Türkiye'nin ilk Hemşeri Derneği Bayburt Kültür ve yardım derneği 74 yıllık 38 kongre sığdırdı.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Kültür ve yardım derneği 38.olağan genel kurulu şehitlerimize saygı ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı.

Divan seçimi yapıldı.Divan başkanlığına Bayburt Kültür ve yardım derneği eski genel başkanı Suat Müftüoğlu,Divan üyeliklerine Bayburt Kültür ve yardım derneği eski genel Başkanı ve Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,Marmara Bölgesi Bayburt kültür ve yardımlaşma Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül, Bayburt Kültür ve yardım derneği Kadın kolları başkanı Zeynep Nergis seçildi.

Tek adayla gidilen Kongrede Genel Başkan Hicabi Durmuş ve yönetimi tekrar seçildiler.Açık oylamayla yapılan genel kurulda çok önemli tüzük değişiklikleri yapıldı.

En önemli değişiklik iki yılda yapılan seçimin süresi üç yıla çıkartıldı.Şubelerden seçilecek Delege sisteminde yapılan değişiklikte ,şubelerde en az iki yıl üye olan ve sorumluluklarını yerine getiren üyelerin oy kullanabilmesinin önü açıldı.

Kongrede Bayburt Kültür ve yardım derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş açılış ve selamlama konuşması yaptı konuşmasında önce yakın zamanda vefat eden Derneğin eski Başkanlarından Eser Cemil Alptekin e rahmet diledi.Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin 1947 yılında İlçe olan Bayburt’u il yapmak amacıyla kurulduğunu belirtti. Bayburt Kültür ve yardım derneği 74 yıldır hemşerilerimize hizmet eden bir Dernek oldu.İki binli yıllardan sonra şubelerini açan ve faaliyetlerini sürdüren bir dernek oldu.Köy Derneklerimizle birlikte eylemde ve söylemde her daim bir olmuştur.

Bizler inşallah bu dönemde pandemi dolayısıyla yapamadığımız tüm programları yapacağız.

Bu gün değerli vaktinizi ayırıp kongremize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum dedi.

Kongreye gelen misafirlerden Vali Osman Kaymak,Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muharrem Atsız, Bayburt Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman,Baysiad Başkanı Yaşar Yerlikaya, Marmara Bölgesi Bayburt Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül genel kurula hitap ettiler.

Genel kurul seçilen yönetimin sahneye çıkması ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.