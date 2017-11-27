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Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 36.olağan genel kurulunu yaptı

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği genel başkanlığına Kılıçaslan yeniden seçildi...

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 36.olağan genel kurulunu yaptı
27 Kasım 2017 Pazartesi 11:33

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 36.olağan genel kurulunu İstanbul Bahçelievler Nurettin topçu kültür merkezinde yaklaşık bin kişiyle gerçekleştirdi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 36.olağan genel kuruluna iki adayla gidildi.İki dönemdir genel başkanlık yapan Faruk Kılıçaslan ve Sami Haciarifoğlu 381 delegenin oy verdiği kongrede kıyasıya yarıştı.

381 delegenin oy verdiği  genel kurulda Kılıçaslan az bir farkla seçimi kazandı.Genel Kurulda Derneğin eski genel başkanlarından Mustafa Haşlak divan başkanı ,divan üyeliklerine Bayram Ağdağ ve Sebahattin Solgun ,Doğan Coşkun,Vedat Polat seçildiler.

Olağan genel kurul şehitlerimize saygı ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı.Tek sandıkta oy kullanan delegeler Başkan ve yönetimi seçtiler.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği eski genel başkanları Mustafa Haşlak,Suat Müftüoğlu,Hayrettin Altuncu Abdurrahman Polattimur birer selamlama konuşması yaptılar.

Genel kurulda Araştırmacı yazar Naci Memiş’te bir konuşma yaparak genel kurulda Bayburtlunun birlik ve beraberliğine  vurgu yaptı.

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