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Bayburt Kadınlar Derneğinden kutlama Gecesi

Bayburt Kadınları İlim ve Kültür Derneği İstanbul Duduzar Turistik Tesislerinde kutlama gecesi düzenlediler.

Bayburt Kadınlar Derneğinden kutlama Gecesi
07 Mart 2019 Perşembe 20:20

Geceye Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, Anadolu Yakası Bayburt Dernek başkanı Lütfi Silo,Marmara Bölgesi Bayburt Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül  ve hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Bayburt  Kadınları İlim ve Kültür Derneği  Başkanı Filiz Karslı programa katılan hemşerilerimize teşekkürlerini ifade etti.Gecede Bayburtlu sanatçılarımız sahne aldılar.

Bayburt Bar ekibinin gösterisiyle başlayan gece yemek ikramının ardından sona erdi.

Haber :Sinan PURUT

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