Bayburt Kadınları İlim ve Kültür Derneği İstanbul Duduzar Turistik Tesislerinde kutlama gecesi düzenlediler.
Geceye Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, Anadolu Yakası Bayburt Dernek başkanı Lütfi Silo,Marmara Bölgesi Bayburt Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül ve hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.
Bayburt Kadınları İlim ve Kültür Derneği Başkanı Filiz Karslı programa katılan hemşerilerimize teşekkürlerini ifade etti.Gecede Bayburtlu sanatçılarımız sahne aldılar.
Bayburt Bar ekibinin gösterisiyle başlayan gece yemek ikramının ardından sona erdi.
Haber :Sinan PURUT