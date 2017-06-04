Bayburt Gelenekleri “Ramazanda” İstanbul’da yaşatılıyor.

Ramazan Standı Bu Yıl’da Bağcılarda. İstanbul’da Bağcılar Belediyesi Ramazan etkinlik alanında hazırlanan ramazana özel alanda Standlar kurularak Derneklere veriliyor.Ramazan ayı boyunca standlarda Dernekler yöresel ürünlerini sergiliyor ve kendi yöresine ait kültürel etkinlikler yapıyor.Stant bu Yılda Bağcılar Kirazlı Metro durağı çıkışına kuruldu.

Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin yıllardır bu etkinlik alanında kültürel faaliyetlerini sergilemekte.Bu Yılda Bağcılar Belediyesi etkinlik alanında Ramazan standını Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar şubesi açtı.

Ramazan Standında Bayburt yöresel oyunları,Kabak ekme,Bom ve kına gecelerinde oynanan bir çok oyun sergilenmekte.

Hemşerilerimiz her yıl olduğu gibi bu yılda satanda yoğun ilgi gösteriyorlar.Bağcılar şube Başkanı Hicabi Durmuş hemşerilerimizi satan da bekliyoruz dedi.