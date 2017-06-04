0
Bayburt Belediyesi Hız Kesmiyor
Bayburt Belediyesi Hız Kesmiyor
1
Torunlar Ecdadıyla Buluştu..
Torunlar Ecdadıyla Buluştu..
0
TESPİH PAZARI İLGİ GÖRÜYOR
TESPİH PAZARI İLGİ GÖRÜYOR
0

Bayburt Gelenekleri “Ramazanda” İstanbul’da yaşatılıyor.

Ramazan Standı Bu Yıl’da Bağcılarda. İstanbul’da Bağcılar Belediyesi Ramazan etkinlik alanında hazırlanan ramazana özel alanda Standlar kurularak Derneklere veriliyor.Ramazan ayı boyunca standlarda Dernekler yöresel ürünlerini sergiliyor ve kendi yöresine ait kültürel etkinlikler yapıyor.Stant bu Yılda Bağcılar Kirazlı Metro durağı çıkışına kuruldu.

Bayburt Gelenekleri “Ramazanda” İstanbul’da yaşatılıyor.
04 Haziran 2017 Pazar 18:06

Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin yıllardır bu etkinlik alanında kültürel faaliyetlerini sergilemekte.Bu Yılda Bağcılar Belediyesi etkinlik alanında Ramazan standını Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar şubesi açtı.

Ramazan Standında Bayburt yöresel oyunları,Kabak ekme,Bom ve kına gecelerinde oynanan bir çok oyun sergilenmekte.

Hemşerilerimiz her yıl olduğu gibi bu yılda satanda yoğun ilgi gösteriyorlar.Bağcılar şube Başkanı Hicabi Durmuş hemşerilerimizi satan da bekliyoruz dedi.

banner358
İlgili Galeriler
Vaıf 2017 iftar
Vaıf 2017 iftar
Asb.Çvş Hüseyin Işık Şırnakta Şehit oldu..
Asb.Çvş Hüseyin Işık Şırnakta Şehit oldu..
"ŞEHİRLER VE KALELER" MAİL ART SERGİSİ BAKSI MÜZESİNDE
"ŞEHİRLER VE KALELER" MAİL ART SERGİSİ BAKSI MÜZESİNDE
Bir Annenin Feryadı" Filminin Galası Yapıldı
Bir Annenin Feryadı" Filminin Galası Yapıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.