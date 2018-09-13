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Bayburt Eğitim Vakfı,Eğitime Destek Gecesi düzenliyor.

29 Eylül Cumartesi –Saat 20.00 de,İstanbul Şişli Cevahir Otelde yapılacak Eğitime destek gecesinde Siyasetçilerimiz,Bürokratlarımız,işadamlarımız ve Dernek Başkanları bir araya gelecek.

Bayburt Eğitim Vakfı,Eğitime Destek Gecesi düzenliyor.
13 Eylül 2018 Perşembe 12:56

29 Eylül Cumartesi –Saat 20.00 de,İstanbul Şişli Cevahir Otelde yapılacak Eğitime destek gecesinde Siyasetçilerimiz,Bürokratlarımız,işadamlarımız ve Dernek Başkanları bir araya gelecek.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı 1996 Yılından beri Bayburtlu Öğrencilerimize burs sağlamakta ve Bayburt’ta Üniversite ve diğer okullara Eğitim yardımında bulunmakta.Her Yıl yaklaşık beşyüz öğrenciye burs hizmeti veren Bayburt Vakfı bu yılda burs  ve Vakıf Hizmetleri alanında yapacağı çalışmalarla alakalı Bayburtlu Siyasilerimiz,Bürokratlarımız ve İşadamlarımızla bilgi alış verişi ve yapılması düşünülen projelerle alakalı bilgilendirme yapacaklar.

2018-2019 Eğitim yılı dolayısıyla yapılacak “Eğitime destek gecesi” Grand Cevahir otel,Halide Edip Adıvar mahallesi Darülaceze caddesi numara 9 Şişli adresinde yapılacak.

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