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Bayburt Eğitim Vakfı gençlik kollarından Bayburt çıkarması

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Gençlik Kolları Başkanlığına seçilen Safa Osmanlıoğlu,İlk ziyaretini Bayburt’a yaptı.

Bayburt Eğitim Vakfı gençlik kollarından Bayburt çıkarması
21 Mayıs 2022 Cumartesi 13:27

BAYBURTHABER-  Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Gençlik kolları Başkanı  Safa Osmanlıoğlu,Gençlik kolları yönetimiyle birlikte Bayburt’ta bir dizi ziyaretlerde bulundular ve yapacakları çalışmaları anlattılar.

Vakıf Gençlik kolları Başkanı  Safa Osmanlıoğlu Bayburt’taBayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim,Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci,Bayburt Üniversitesi Rektörü Mutlu Türkmen,Bayburt İl Özel İdare Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı,Bayburt İl Tarım Müdürü Selami Ersen,Bayburt İl Kültür Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu,Bayburt M.T.T.B. Şube Başkanı Mehmet Asit Alan,Bayburt Müsiad Şube Başkanı Emre Bayrak,Bayburt Genç Müsiad başkanı Bahadır Yılmaz,Cihannüma Bayburt İl Temsilcisi Hatem Serkan Taner,Bayburt AGD Şube Başkanı Fariz Tütüneken,Bayburt İYC Şube Başkanı Haşan Basri Topsakal,Bayburt İHH Şube Başkanı İlhami Polat,Bayburt Birlik vakfı Şube Başkanı Yusuf Elçi,Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti Bşk. Adil Kacır,Bayburt TÜGVA İl başkanı Abdülselam Doğan’ı ziyaret ederek Vakfın hizmetlerini anlatıp,Ziyaret ettikleri kurumlarla istişare yaptılar.

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