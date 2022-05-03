Bayburt Dernekleri,Bahçelievler’de Bayramlaştı

Bayburt Dernekleri ve Hemşerilerimiz Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler Şubesinde bir araya geldi.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Dernekleri ve Hemşerilerimiz Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler Şubesinde yapılan bayramlaşma programında ,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve yönetimi,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler şube Başkanı Ahmet Yılmaz ,Köy Dernek Başkanları ve hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş hemşerilerimize hitaben yaptığı konuşmada,Derneklerimizin önemine değinerek hemşerilerimizin birlik ve beraberliği Bayramlarda daha çok kaynaşmamıza vesile olmalı dedi.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler şube Başkanı Ahmet Yılmazda yaptığı konuşmada hemşerilerimizi sadece bayramlarda değil her daim derneklere gelmesini arzu ediyoruz dedi.