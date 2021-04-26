Bayburt Derneği,Ramazan Yardımlarını dağıtmaya başladı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği,Pandemi süreci başladığı günden beri Hemşerilerimizin maddi ve manevi yanında olduğunu gösterdi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Ramazan’da ihtiyaçlı hemşerilerimize “Gıda Kolisi” hazırladı.Gıda Kolisi ulaştıramayacakları yardıma ihtiyaç duyan hemşerilerimiz için “Bim Kart” hazırladı.

Dernek Yöneticileri Hemşerilerimizden ihtiyaçlı olanları tespit ederek,tespit edilen adreslere yardımları ulaştırmaya başladı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği bir çok yardımı da Şubeleri aracılığıyla yapıyor.Hazırlanan Gıda Kolilerinin bir kısmı Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Şubelerine gönderilerek,Şubeler eliyle yardımların ulaşması sağlanıyor.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş :Biz Bayburt Kültür ve Yardım Derneği olarak bu faaliyetleri çok uzun yıllardır yapmaktayız.1947 yılında kurulmuş olan Derneğimiz yardım Derneğidir.Bu yardımları yönetim kurulumuzun maddi desteği ve Yardımsever İşadamlarımızın destekleriyle sağlıyoruz. Özellikle Yardıma ihtiyaç duyan Hemşerilerimizi rencide etmeden yardımları ulaştırmaya çalışıyoruz dedi.