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Bayburt Derneği,Köy Dernekleriyle kahvaltıda buluştu

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Yönetimi İstanbul Bağcılar Kültür Merkezinde Bayburt Köy Derneklerinin Başkanlarıyla İstişare toplantısı yaptı.

Bayburt Derneği,Köy Dernekleriyle kahvaltıda buluştu
09 Ocak 2022 Pazar 13:18

BAYBURTGÜNDEM-  Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Olağan Kongre sonrasında ilk istişare toplantısını Köy Dernek Başkanlarıyla gerçekleştirdi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş İstişare toplantısında yaptığı konuşmada,Dernek tüzüğünün değişen maddelerini anlattı.Durmuş Genel kurulda alınan karar gereği Seçimlerin  üç yılda bir yapılacağını,Delege sisteminin yerine ,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Şubelerinden üye olan ve üyelik vasıflarını yerine getiren en az iki yıl önce üye olan herkesin seçimlerde oy kullanabileceğini ifade etti.

Derneğin 23 Ocak tarihinde yapılacak olan bilgi yarışması ve mart ayında yapılacak Folklor yarışması ve 21 Şubat kutlama programı hakkında bilgi verdi.

Programda Muhtarlarımızdan Bayram Kırmızı,Ali Yurdunkulu ve Ahmet Özhan Selamlama konuşması yaptılar.

Programa Muhtalarımız Bayburt Kültür ve yardım Derneği Yönetimi,Kadın Kolları ve Köy Dernek Başkanlarımız katıldı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği yönetiminin ikram ettiği sabah kahvaltı programının ardından hatıra fotoğrafının çekilmesiyle program sona erdi.

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