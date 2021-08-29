 ﻿
banner520

BAYBURT DERNEĞİ,İSTANBUL TUZLADA HAFIZLARI AĞIRLADI

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin organize etmiş olduğu Bayburt'tan gelen hafız öğrencileri ağırlama ve tanışma programını Tuzla Akfırat ilçesinde gerçekleşti.

BAYBURT DERNEĞİ,İSTANBUL TUZLADA HAFIZLARI AĞIRLADI
29 Ağustos 2021 Pazar 12:39
banner547

BAYBURTGÜNDEM- Programda hafızlarla tanışma, akvaryum gezisi, kültür park gezileri, ve son olarak Kuran-ı Kerim tilaveti  ile taçlanarak son buldu.

Programa; Bayburt kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Sayın Hicabi Durmuş ve yönetimi,Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet  Vakıf Başkanı İsrafil Kahraman Tuzla şube başkanı Abdullah Bayram, , Bayburt Vakfı Genel Sekreteri Levent Ayaz, Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül, Tuzla İlçe Yönetimi Başkan Yardımcısı Mustafa Kulcan, Tuzla Şube Müdürü Soner Can, Tuzla İlçe Başkan Yönetiminden Hüseyin Gedikoğlu ve Bayburt Kültür Derneği Bağcılar Şubesi Başkanı Muhammer Aktürk katıldı.

Bayburt'tan gelen kafile başkanımız Adil Kaçır ve  STK başkanları katılım sağladı. Gece kuran tilaveti ve adil Kacırın özel bir duası ile ve Genel  başkan Hicabi Durmuş ve vakıf başkanı İsrafil kahraman özel hediyelerini taktım ettiler .Kafile başkanı Adil Kacır da başkanlara vermiş olduğu plaket  son buldu.

Önceki Haber
Haybulans, 180 hayvanı telef olmaktan kurtardı!
Sonraki Haber
BAYBURT’TA YAPILAN İLK ÇATI ÜZERİ GES PROJESİ DEVREYE ALINDI
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.