BAYBURT DERNEĞİ,İSTANBUL TUZLADA HAFIZLARI AĞIRLADI

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin organize etmiş olduğu Bayburt'tan gelen hafız öğrencileri ağırlama ve tanışma programını Tuzla Akfırat ilçesinde gerçekleşti.
BAYBURTGÜNDEM- Programda hafızlarla tanışma, akvaryum gezisi, kültür park gezileri, ve son olarak Kuran-ı Kerim tilaveti ile taçlanarak son buldu.
Programa; Bayburt kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Sayın Hicabi Durmuş ve yönetimi,Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakıf Başkanı İsrafil Kahraman Tuzla şube başkanı Abdullah Bayram, , Bayburt Vakfı Genel Sekreteri Levent Ayaz, Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül, Tuzla İlçe Yönetimi Başkan Yardımcısı Mustafa Kulcan, Tuzla Şube Müdürü Soner Can, Tuzla İlçe Başkan Yönetiminden Hüseyin Gedikoğlu ve Bayburt Kültür Derneği Bağcılar Şubesi Başkanı Muhammer Aktürk katıldı.
Bayburt'tan gelen kafile başkanımız Adil Kaçır ve STK başkanları katılım sağladı. Gece kuran tilaveti ve adil Kacırın özel bir duası ile ve Genel başkan Hicabi Durmuş ve vakıf başkanı İsrafil kahraman özel hediyelerini taktım ettiler .Kafile başkanı Adil Kacır da başkanlara vermiş olduğu plaket son buldu.