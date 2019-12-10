Bayburt Derneği Tüzük tadilatı için ilk adımı attı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi durmuş ,Tüzük tadilatı için eski Genel başkanların görüş ve önerilerini aldı.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği 37. Olağan genel kurul sonrası Dernek tüzüğünde tadilat yapmak amacıyla ,daha önce Dernek Genel Başkanlığı yapmış olan,Suat Müftüoğlu,Hayrettin Altuncu,Abdurrahman Polattimur,Faruk Kılıçaslan ve Genel Başkan Hicabi Durmuş’un organizesiyle toplantı yaptılar.

Tüzük tadilatı için görüş ve önerilerin alındığı toplantıda ,en kısa zamanda tek maddelik kongreye gidilmesi görüşü benimsendi.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği genel kurullarında ,şubelerden delege seçilme konusunda gelen eleştirileri göz önünde bulunduran Genel Başkan Hicabi Durmuş,Tüzük değişikliği için ilk önce Derneğimizde genel başkanlık yapmış arkadaşlarımızın fikirlerini aldık.Daha sonra Köy Dernek Başkanlarımız ve bu işe kafa yormuş hemşerilerimiz inde görüşlerini alacağımız geniş katılımlı toplantılar yapacağız dedi.

ARPALI BELEDİYE BAŞKANI POLATTİMUR GAZETEMİZİ ZİYARET ETTİ.

Bayburt Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,Gazetemizi ziyeret ederek çalışmalarımız hakkında bilgi aldı.

Arpalı Belediye Başkanı beraberinde,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği,Bağcılar şube Başkanı Muharrem Aktürk,Avcılar şube başkanı Sehlan Burak gazetemizi ziyaretlerinde,Gazete imtiyaz sahibi Mehmet Demirer ve yazı işleri müdürü Bayram Ağdağ’la gazetenin çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Polattimur Belediye çalışmaları hakkında bilgi vererek,hemşerilerimizin yaz sezonunda mutlaka sılayı ziyaret etmeleri ve Bayburtta yapılacak olan şenliklere katılmaya davet etti.