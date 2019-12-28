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Bayburt Derneği Tuzla Şubesinde Cağ Kebabı Ziyafeti..

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Tuzla Şubesi ,Geleneksel Bayburt Akşamlarından birini daha gerçekleştirdi.

Bayburt Derneği Tuzla Şubesinde Cağ Kebabı Ziyafeti..
28 Aralık 2019 Cumartesi 16:32

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Tuzla Şube Başkanı Abdullah Bayram ve yönetimi,Bayburtlu Hemşerilerimize Cağ kebabı ikramında bulundular.

Ak Parti Mkyk Üyesi ve İstanbul Milletvekili  Mustafa Ataş,AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçmak,Tuzla AK Parti ilçe Başkanı Suat Durak, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz,Tuzla Belediye Başkanı Dr.Şadi Yazıcı,AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir,Marmara Bölgesi Bayburt Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül, Bayburt Vakfı Genel Sekreteri Levent Ayaz ,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkan yardımcısı Mücahit Köse, Anadolu yakası Maltepe Bayburt derneği başkanı Şahin YücelKartal Bayburt kültür ve yardım derneği başkanı Adem Doğan Şair Zihni Dernek Başkanı Osman Öztürk, Sancaktepe Bayburt Dernek Başkanı Enver Osmanoğlu.Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Tuzla Şube Başkanı Sehlan Burak,Ataşehir Bayburt Dernek Başkanı Ali Uğurlu,Köy Dernek Başkanları ve hemşerilerimizin katılımıyla Gerçekleşti.

Sanatçı Sezai Seçenin Türküleriyle güzel bir Bayburt Akşamları Programı Gerçekleşti.

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