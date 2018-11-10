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Bayburt Derneği Şube Kongreleriyle Seçim startını verdi.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Çorlu şubesinde ilk şube kongresini ve Delege seçimini yaptı.

Bayburt Derneği Şube Kongreleriyle Seçim startını verdi.
10 Kasım 2018 Cumartesi 15:50

Seçim öncesi kahvıltı ikramı yapıldı.Kahvaltının ardından Dernek Merkezinde toplanıldı.Bayburt Kültür ve yardım Derneği Çorlu şubesinde yapılan seçim Divan başkanı ve katip üyelerin seçimiyle başladı,Şehitlerimize saygı ve İstiklal marşının okunmasıyla devam etti.

Divan Başkanlığına Osman Köse,Katip üyeler Recep Özdemir ve Bünyamin Özdemir seçildiler.Başkan Ahmet Akbalık aday olmadı ve iki adayla seçime gidildi.

Adaylar ,Halit Aslanhan ve Fevzi Akbulut şube başkanlığı için aday oldular.Oy verilmesinin ardından 29 oyla Halit Aslanhan ve yönetimi seçildi.Fevzi Akbulut 23 oy aldı.

Delege seçimi yapıldı ve 24 delege seçildi.

Kongreye Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar şube Başkanı Hicabi Durmuş,Tekirdağ Dernek Başkanı Recep Karadaştan,Dernek Üyeleri ve Misafirlerin katılımıyla gerçekleşti.

Çorlu Şube yönetimi şu şekilde oluştu:

Başkan Halit Aslanhan

Cahit Gelez,Osman Köse,Esat Demirhan,Adem Erdoğan,Bünyamin Özdemir,Sedat Yiğitoğlu,Hüsamettin Baş,İshak Özdemir,Engin Çakır,Ergün Özdemir,Oğuzhan Akbalık,Arif Dilmeç,Recep Özdemir,Hikmet Dilmeç,Ersin Şimşek,İlyas Kabadayı,Muammer Yılmaz,Bayram Altın,Muhammet Turan’dan oluştu.

Başkan Halit Aslanhan

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