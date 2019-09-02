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Bayburt Derneği Şube Kongreleri başladı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ilk kongresini Çorlu şubesinde yaptı.Çorlu Şube Başkanlığına Fevzi Akbulut Seçildi..

Bayburt Derneği Şube Kongreleri başladı.
02 Eylül 2019 Pazartesi 11:47

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği yedi şubesinden ilkini Çorlu şubesinde gerçekleştirdi.İki adayla gidilen seçimde Başkan Halit Aslanhan 12 oy,Aday Fevzi Akbulut 36 oy aldı.48 üyenin oy kullandığı seçimi Fevzi Akbulut kazandı.

Divan Başkanlığına Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmu,DivanÜyeliklerine Mustafa Sevim ve Bayram Şeker seçildi.

Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından seçimler yapıldı.

Seçimlerin ardından üyelere ve misafirlere yemek ikramı yapıldı.

Yeni yönetim şu isimlerden oluştu.

1.    Fevzi Akbulut

2.    Bünyami Özdemir

3.    İbrahim Kalkan

4.    Sedat Yiğitoğlu

5.    Hüsamettin Baş

6.    Selim Kaya

7.    Yunus Emre Yılmaz

8.    Engin Çakır

9.    Hasan Selman

10.  Bayram Altın

11 . Muhammet Hanefi Deniz

13.  Murat Kalkan

14.  Güven Köse

15.  Ersin Şimşek

16.  Vasıf Baloğlu

17.  Muhammet Turan

18.  Oguzhan Akbalık

19.  Metin Özdemir

20.  İlyas Kabadayı

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