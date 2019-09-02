Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ilk kongresini Çorlu şubesinde yaptı.Çorlu Şube Başkanlığına Fevzi Akbulut Seçildi..
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği yedi şubesinden ilkini Çorlu şubesinde gerçekleştirdi.İki adayla gidilen seçimde Başkan Halit Aslanhan 12 oy,Aday Fevzi Akbulut 36 oy aldı.48 üyenin oy kullandığı seçimi Fevzi Akbulut kazandı.
Divan Başkanlığına Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmu,DivanÜyeliklerine Mustafa Sevim ve Bayram Şeker seçildi.
Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından seçimler yapıldı.
Seçimlerin ardından üyelere ve misafirlere yemek ikramı yapıldı.
Yeni yönetim şu isimlerden oluştu.
1. Fevzi Akbulut
2. Bünyami Özdemir
3. İbrahim Kalkan
4. Sedat Yiğitoğlu
5. Hüsamettin Baş
6. Selim Kaya
7. Yunus Emre Yılmaz
8. Engin Çakır
9. Hasan Selman
10. Bayram Altın
11 . Muhammet Hanefi Deniz
13. Murat Kalkan
14. Güven Köse
15. Ersin Şimşek
16. Vasıf Baloğlu
17. Muhammet Turan
18. Oguzhan Akbalık
19. Metin Özdemir
20. İlyas Kabadayı
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