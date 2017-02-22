Bayburt Derneği Şehitler için Mevlit okuttu..

Bayburt'un kurtuluşunun 99. yılı, Bayburtluların olduğu tüm kentlerde çeşitli etkinlikler ile kutlanmaya devam ediyor...

1947 yılında kurulan ve bu yıl 69. yılını kutlayan Bayburt Kültür ve Yardım Derneği, yurdumuz ve Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin her yıl olduğu gibi bu yılda şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okuttu.Şirinevler Ulu Cami de okunan mevlit programına Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, dernek yönetimi ve çok sayıda Bayburtlu katıldı. Mevlit sonrası ise vatandaşlara etli pilav dağıtıldı.