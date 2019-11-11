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Bayburt Derneği Köy Dernekleriyle İstişare toplantısında bir araya geldi..

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ,Köy Dernek Başkanlarıyla istişare toplantısı yaptı.

Bayburt Derneği Köy Dernekleriyle İstişare toplantısında bir araya geldi..
11 Kasım 2019 Pazartesi 12:43

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Köy Dernekleriyle geleneksel hale gelen istişare toplantısında bir araya geldi.

Köy Dernek Başkanları ve görevlendirilen yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş Köy Derneklerimizin  sorularını yanıtladı.

İstişare toplantısında Köy Dernek Başkanları tanışma faslının ardından ,Derneğin faaliyetleriyle alakalı sorular sordular.

İstişare toplantısına Şuba Başkanları ve Köy Dernek Başkanlarının yanı sıra,Marmara Bölgesi Bayburt Derneği Ali Kemal Birgül, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği kadın kolları katılım sağladılar.

Hatıra fotoğrafının çekilmesi ardından toplantı sona erdi.

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