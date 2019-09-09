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Bayburt Derneği Kapaklı Şubesinin kongresini gerçekleştirdi.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Kapaklı Şubesinin kongresini gerçekleştirdi.

Bayburt Derneği Kapaklı Şubesinin kongresini gerçekleştirdi.
09 Eylül 2019 Pazartesi 10:49

Kongre Pazar saat 15.00 de yapıldı.Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından Divan kuruldu.Divan Başkanlığına Mustafa Sevim,Divan üyeliklerine Muharrem Aktürk ve H.Ömer Dündar seçildi.

Şube başkanlığına tek adayla gidilen şube seçimlerini,Şube başkanı Muhammet Memiş ve yönetimi seçildi.

Genel kurulda oy verecek Delegeler seçildi.13 delegenin seçildiği şube kongresi hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Şube Yönetimi şu şekilde oluştu.

1.Muhammet Memiş

2.Sebahattin Mercan

3.Ahmet Akkuş

4.Mustafa Ayhan

5.Atamer Kostik

6.Mevlüt Gökdereli

7.Muhammet Mercan

8.Şeref Kocatürk

9.Murat Şahin

10.Rıdvan Göleli

11.Muharrem Kostik

12.Fırat Mercan

13.Asuman Göleli

14.Yakup Temel

Denetleme

1.Selami Alak

2.Yaşar Mercan

3.Yavuz Ayçiçek

4.Celal Telli

5.Bünyamin Göleli

6.Yüksel Kaban

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