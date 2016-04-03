BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISINDA DERNEK BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Bahçelievler İncirlide sabah kahvaltısında bir araya gelen Bayburt İl ve Köy dernek başkanları Futbol turnuvası ve yapılacak Ramazan şenlikleriyle alakalı toplantıda görüş alışverişinde bulundular.
Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan Dernek Başkanlarına yaptığı konuşmasında 21 Şubat Kurtuluş gecesinde Dernek Başkanlarının göstermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerini belirtti. Ülkemizde yaşanan terör faaliyetlerine değinen Kılıçaslan Şehitlerimize rahmet diledi. Zor bir coğrafyada yaşadığımızı belirten Kılıçaslan Terörün amacının hayatı normal akışının dışına çıkartmak olduğunu ifade etti ve İstanbul’da seksen Dernek başkanı bir araya gelerek Diyarbakır Sur İlçesine gideceklerini ve orada alışveriş yapacaklarını belirtti.
Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfını Başkanı Nusret Parıldar Hemşerilerimizin birlik ve beraberliğine vurgu yaparak Bayburt ‘un en güçlü olduğu zamandır ,Vekillerimiz, Bakanımız ve Bürokratlarımız var Dernekler olarak bunu iyi değerlendirmeliyiz dedi.
Program da Futbol turnuva tüzüğü katılımcılara dağıtıldı. Tüzükle alakalı görüş ve öneriler alındı.
KOSGEB İstanbul İl Müdürü Hemşerimiz Gürsel Kızılaslan Kobi destek programı hakkında bilgi sundu. KOSGEB’den Hemşerilerimizin nasıl yararlanacağını da anlatan Gürsel Kızılaslan Dernek başkanlarımızın sorularına cevaplandırdı. Hemşerilerimizin bu Desteklerden yararlanmaları konusunda destek vereceklerini belirtti.
İstişare toplantısına
Bayburt Eğitim Hizmet ve Kültür Vakfı Başkanı Nüsret PARILDAR
Tekirdağ Bayburtlular Dernek Başkanı Murat KARAMAVUŞ
Anadolu Yakası Bayburt Dernek Başkanı Lütfi SÜLO
Avcılar Bayburt Dernek Başkanı İdris ÇAMUR
Beykoz Bayburt Dernek Başkanı Salih KILIÇ
Eyüpsultan Bayburt Dernek Başkanı Tevfik NERGİS
Maltepe Bayburt Dernek Başkanı Şahin YÜCEL
Şair Zihni Bayburt Dernek Başkanı Osman ÖZTÜRK
İstanbul Bayburt Kültür Yardmş Gençlik Spor Bşk Selahaddin BERKER
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Hicabi DURMUŞ
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği B.evler Şube Başkanı Remzi DURSUNKAYA
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Esenler Şube Başkanı Fuat SAKA
Arpalı Belde Dernek Başkanı Selami CENGİZ
Ağören Köyü Dernek Başkanı Mehmet KARAKULLUKÇU
Akşar Köyü Dernek Başkan Vekili Muharrem ALEMDEROĞLU
Alapelit Köyü Dernek Başkan Vekili Halil İbrahim EMİRALİ
Armutlu Köyü Dernek Başkanı Atilla YILMAZ
Aşağıçımağıl Yukarı Mah Dernek Başkanı Emin KARAMEMİŞ
Aşağıçımağıl Köyü Dernek Başkanı Muammer KOCABEY
Balkaynak Köyü Dernek Başkanı Recep KÖROĞLU
Başçımağıl Köyü Dernek Başkanı İbrahim AKBAL
Başçımağıl Köyü Gençlik Dernek Başkanı Emrullah ÇELİK
Bayrampaşa Köyü Dernek Başkanı Uğur AKTÜRK
Çatalçeşme Köyü Dernek Başkanı Cem Kaya ILGAZ
Çayıryolu Köyü Dernek Başkanı Fikret BAYINDIR
Çiftetaş Köyü Dernek Başkan Yardımcısı Müstekim AYDIN
Dağtarla Köyü Dernek Başkanı Abdullah YILDIZOĞLU
Danişmend Köyü Dernek Başkanı Yener PINAR
Devetaşı Köyü Dernek Başkanı Ersoy CEYLAN
Elmalı Köyü Dernek Başkan Yardımcısı Selahattin ATAÇ
Erikdibi Köyü Dernek Başkanı Doğan ÇALIŞKAN
Göldere Köyü Dernek Başkanı Kamil KURBAN
Göloba Köyü Dernek Başkanı Arslan DAŞTAN
Güneşli Köyü Dernek Başkanı Cemil AKDENİZ
Güzelce Köyü Dernek Başkanı Adem YAZICI
Helva Köyü Dernek Başkanı Enver GÜZEL
İğdir Köyü Dernek Başkanı Ali KACIR
Kalecik Köyü Dernek Başkanı Bedir MUSLU
Karayaşmak Köyü Dernek Başkanı Erol ATASOY
Karlıca Köyü Dernek Başkanı Yener PINAR
Karşıgeçit Köyü Dernek Başkanı Yavuz Selim TETİK
Kıratlı Köyü Dernek Başkanı Latif ASLAN
Kitre Köyü Dernek Başkanı Serkan ÖZEL
Koçbayır Köyü Dernek Başkanı Hasan KURT
Konursu Köyü Dernek Başkanı Murat ESENTÜRK
Konursu Köyü Dernek Başkanı Medet YERLİTAŞ
Petekkaya Köyü Dernek Başkanı Yavuz ATICI
Pınarcık Köyü Dernek Başkanı İdris ÇAMUR
Pınarlı Köyleri Dernek Başkanı Mesut KARATEKİN
Polatlı Köyü Dernek Başkanı Abdullah KILIÇOĞLU
Sarımeşe Köyü Dernek Başkanı Tunay ÖZEN
Sırakayalar Köyü Dernek Başkan Yardımcısı Erdoğan TÜRK
Söğütlü Köyü Dernek Başkanı Savaş BAYRAMOĞLU
Taşcılar Köyü Dernek Başkanı Ali ERKUL
Tomlacık Köyü Dernek Başkanı Celal TAŞDEMİR
Yolaltı Köyü Dernek Başkanı Muhsin TOSUN
Yoncalı Köyü Dernek Başkanı Şakir ŞAHİN
Bağcılar Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Bayram KIRMIZI
Bayburt Demirözü Güneşli Mahalle Muhtarı Mehmet AYATA
Bayburt Gündem Gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet DEMİRER
Bayburt Postası Gazetesinden Selahattin EKREKLİ katıldı.
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Futbol turnuvası ve Ramazan Etkinlikleri faaliyetleri için Dernek başkanlarıyla istişare yapmak üzere sabah kahvaltısında bir araya geldi.
Bahçelievler İncirlide sabah kahvaltısında bir araya gelen Bayburt İl ve Köy dernek başkanları Futbol turnuvası ve yapılacak Ramazan şenlikleriyle alakalı toplantıda görüş alışverişinde bulundular.
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