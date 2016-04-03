BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISINDA DERNEK BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Futbol turnuvası ve Ramazan Etkinlikleri faaliyetleri için Dernek başkanlarıyla istişare yapmak üzere sabah kahvaltısında bir araya geldi.

BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISINDA DERNEK BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
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Bahçelievler İncirlide sabah kahvaltısında bir araya gelen Bayburt İl ve Köy dernek başkanları  Futbol turnuvası ve yapılacak Ramazan şenlikleriyle alakalı toplantıda görüş alışverişinde bulundular.
Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan Dernek Başkanlarına yaptığı konuşmasında  21 Şubat Kurtuluş gecesinde Dernek Başkanlarının göstermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerini belirtti. Ülkemizde yaşanan terör faaliyetlerine değinen Kılıçaslan Şehitlerimize rahmet diledi. Zor bir coğrafyada yaşadığımızı belirten Kılıçaslan Terörün amacının hayatı normal akışının dışına çıkartmak olduğunu ifade etti ve   İstanbul’da seksen Dernek başkanı bir araya gelerek Diyarbakır Sur İlçesine gideceklerini ve orada alışveriş yapacaklarını belirtti.
Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfını  Başkanı Nusret Parıldar Hemşerilerimizin birlik ve beraberliğine vurgu yaparak  Bayburt ‘un en güçlü olduğu zamandır ,Vekillerimiz, Bakanımız ve Bürokratlarımız var Dernekler olarak bunu iyi değerlendirmeliyiz dedi.
Program da Futbol turnuva tüzüğü katılımcılara dağıtıldı. Tüzükle alakalı görüş ve öneriler alındı.
KOSGEB İstanbul İl Müdürü Hemşerimiz Gürsel   Kızılaslan   Kobi destek programı hakkında bilgi sundu. KOSGEB’den Hemşerilerimizin nasıl yararlanacağını da anlatan  Gürsel Kızılaslan Dernek başkanlarımızın sorularına cevaplandırdı. Hemşerilerimizin bu Desteklerden yararlanmaları konusunda destek vereceklerini belirtti.














İstişare toplantısına
Bayburt Eğitim Hizmet ve Kültür Vakfı Başkanı  Nüsret PARILDAR
Tekirdağ Bayburtlular Dernek Başkanı   Murat KARAMAVUŞ
Anadolu Yakası Bayburt Dernek Başkanı              Lütfi SÜLO
Avcılar Bayburt Dernek Başkanı                İdris ÇAMUR
Beykoz Bayburt Dernek Başkanı              Salih KILIÇ
Eyüpsultan Bayburt Dernek Başkanı       Tevfik NERGİS
Maltepe Bayburt Dernek Başkanı            Şahin YÜCEL
Şair Zihni Bayburt Dernek Başkanı           Osman ÖZTÜRK
İstanbul Bayburt Kültür Yardmş Gençlik Spor Bşk             Selahaddin BERKER
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı              Hicabi DURMUŞ
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği B.evler Şube Başkanı               Remzi DURSUNKAYA
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Esenler Şube Başkanı              Fuat SAKA
Arpalı Belde Dernek Başkanı      Selami CENGİZ
Ağören Köyü Dernek Başkanı                    Mehmet KARAKULLUKÇU
Akşar Köyü Dernek Başkan Vekili            Muharrem ALEMDEROĞLU
Alapelit Köyü Dernek Başkan Vekili        Halil İbrahim EMİRALİ
Armutlu Köyü Dernek Başkanı                  Atilla YILMAZ
Aşağıçımağıl  Yukarı Mah Dernek Başkanı             Emin KARAMEMİŞ
Aşağıçımağıl Köyü Dernek Başkanı          Muammer KOCABEY
Balkaynak Köyü Dernek Başkanı              Recep KÖROĞLU
Başçımağıl Köyü Dernek Başkanı              İbrahim AKBAL
Başçımağıl Köyü Gençlik Dernek Başkanı              Emrullah ÇELİK
Bayrampaşa Köyü Dernek Başkanı          Uğur AKTÜRK
Çatalçeşme Köyü Dernek Başkanı           Cem Kaya ILGAZ
Çayıryolu Köyü Dernek Başkanı                Fikret BAYINDIR
Çiftetaş Köyü Dernek Başkan Yardımcısı               Müstekim AYDIN
Dağtarla Köyü Dernek Başkanı  Abdullah YILDIZOĞLU
Danişmend Köyü Dernek Başkanı            Yener PINAR
Devetaşı Köyü Dernek Başkanı Ersoy CEYLAN
Elmalı Köyü Dernek Başkan Yardımcısı   Selahattin ATAÇ
Erikdibi Köyü Dernek Başkanı    Doğan ÇALIŞKAN
Göldere Köyü Dernek Başkanı  Kamil KURBAN
Göloba Köyü Dernek Başkanı    Arslan DAŞTAN
Güneşli Köyü Dernek Başkanı    Cemil AKDENİZ
Güzelce Köyü Dernek Başkanı   Adem YAZICI
Helva Köyü Dernek Başkanı        Enver GÜZEL
İğdir Köyü Dernek Başkanı          Ali KACIR
Kalecik Köyü Dernek Başkanı     Bedir MUSLU
Karayaşmak Köyü Dernek Başkanı          Erol ATASOY
Karlıca Köyü Dernek Başkanı      Yener PINAR
Karşıgeçit Köyü Dernek Başkanı               Yavuz Selim TETİK
Kıratlı Köyü Dernek Başkanı        Latif ASLAN
Kitre Köyü Dernek Başkanı         Serkan ÖZEL
Koçbayır Köyü Dernek Başkanı  Hasan KURT
Konursu Köyü Dernek Başkanı  Murat ESENTÜRK
Konursu Köyü Dernek Başkanı  Medet YERLİTAŞ
Petekkaya Köyü Dernek Başkanı Yavuz ATICI
Pınarcık Köyü Dernek Başkanı   İdris ÇAMUR
Pınarlı Köyleri Dernek Başkanı   Mesut KARATEKİN
Polatlı Köyü Dernek Başkanı       Abdullah KILIÇOĞLU
Sarımeşe Köyü Dernek Başkanı                Tunay ÖZEN
Sırakayalar Köyü Dernek Başkan Yardımcısı Erdoğan TÜRK
Söğütlü Köyü Dernek Başkanı    Savaş BAYRAMOĞLU
Taşcılar Köyü Dernek Başkanı    Ali ERKUL
Tomlacık Köyü Dernek Başkanı Celal TAŞDEMİR
Yolaltı Köyü Dernek Başkanı       Muhsin TOSUN
Yoncalı Köyü Dernek Başkanı     Şakir ŞAHİN
Bağcılar Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Bayram KIRMIZI
Bayburt Demirözü Güneşli Mahalle Muhtarı Mehmet AYATA
Bayburt Gündem Gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet DEMİRER
Bayburt Postası Gazetesinden  Selahattin EKREKLİ katıldı.
 

Etiketler; #Bayburt Derneği
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Safak Güngör - 9 ay önce
81 dernekbaşkanı bayburta gelsin burada alışveriş yapsın.
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