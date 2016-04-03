BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISINDA DERNEK BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Futbol turnuvası ve Ramazan Etkinlikleri faaliyetleri için Dernek başkanlarıyla istişare yapmak üzere sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Bahçelievler İncirlide sabah kahvaltısında bir araya gelen Bayburt İl ve Köy dernek başkanları Futbol turnuvası ve yapılacak Ramazan şenlikleriyle alakalı toplantıda görüş alışverişinde bulundular.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan Dernek Başkanlarına yaptığı konuşmasında 21 Şubat Kurtuluş gecesinde Dernek Başkanlarının göstermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerini belirtti. Ülkemizde yaşanan terör faaliyetlerine değinen Kılıçaslan Şehitlerimize rahmet diledi. Zor bir coğrafyada yaşadığımızı belirten Kılıçaslan Terörün amacının hayatı normal akışının dışına çıkartmak olduğunu ifade etti ve İstanbul’da seksen Dernek başkanı bir araya gelerek Diyarbakır Sur İlçesine gideceklerini ve orada alışveriş yapacaklarını belirtti.

Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfını Başkanı Nusret Parıldar Hemşerilerimizin birlik ve beraberliğine vurgu yaparak Bayburt ‘un en güçlü olduğu zamandır ,Vekillerimiz, Bakanımız ve Bürokratlarımız var Dernekler olarak bunu iyi değerlendirmeliyiz dedi.

Program da Futbol turnuva tüzüğü katılımcılara dağıtıldı. Tüzükle alakalı görüş ve öneriler alındı.

KOSGEB İstanbul İl Müdürü Hemşerimiz Gürsel Kızılaslan Kobi destek programı hakkında bilgi sundu. KOSGEB’den Hemşerilerimizin nasıl yararlanacağını da anlatan Gürsel Kızılaslan Dernek başkanlarımızın sorularına cevaplandırdı. Hemşerilerimizin bu Desteklerden yararlanmaları konusunda destek vereceklerini belirtti.





























İstişare toplantısına

Bayburt Eğitim Hizmet ve Kültür Vakfı Başkanı Nüsret PARILDAR

Tekirdağ Bayburtlular Dernek Başkanı Murat KARAMAVUŞ

Anadolu Yakası Bayburt Dernek Başkanı Lütfi SÜLO

Avcılar Bayburt Dernek Başkanı İdris ÇAMUR

Beykoz Bayburt Dernek Başkanı Salih KILIÇ

Eyüpsultan Bayburt Dernek Başkanı Tevfik NERGİS

Maltepe Bayburt Dernek Başkanı Şahin YÜCEL

Şair Zihni Bayburt Dernek Başkanı Osman ÖZTÜRK

İstanbul Bayburt Kültür Yardmş Gençlik Spor Bşk Selahaddin BERKER

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Hicabi DURMUŞ

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği B.evler Şube Başkanı Remzi DURSUNKAYA

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Esenler Şube Başkanı Fuat SAKA

Arpalı Belde Dernek Başkanı Selami CENGİZ

Ağören Köyü Dernek Başkanı Mehmet KARAKULLUKÇU

Akşar Köyü Dernek Başkan Vekili Muharrem ALEMDEROĞLU

Alapelit Köyü Dernek Başkan Vekili Halil İbrahim EMİRALİ

Armutlu Köyü Dernek Başkanı Atilla YILMAZ

Aşağıçımağıl Yukarı Mah Dernek Başkanı Emin KARAMEMİŞ

Aşağıçımağıl Köyü Dernek Başkanı Muammer KOCABEY

Balkaynak Köyü Dernek Başkanı Recep KÖROĞLU

Başçımağıl Köyü Dernek Başkanı İbrahim AKBAL

Başçımağıl Köyü Gençlik Dernek Başkanı Emrullah ÇELİK

Bayrampaşa Köyü Dernek Başkanı Uğur AKTÜRK

Çatalçeşme Köyü Dernek Başkanı Cem Kaya ILGAZ

Çayıryolu Köyü Dernek Başkanı Fikret BAYINDIR

Çiftetaş Köyü Dernek Başkan Yardımcısı Müstekim AYDIN

Dağtarla Köyü Dernek Başkanı Abdullah YILDIZOĞLU

Danişmend Köyü Dernek Başkanı Yener PINAR

Devetaşı Köyü Dernek Başkanı Ersoy CEYLAN

Elmalı Köyü Dernek Başkan Yardımcısı Selahattin ATAÇ

Erikdibi Köyü Dernek Başkanı Doğan ÇALIŞKAN

Göldere Köyü Dernek Başkanı Kamil KURBAN

Göloba Köyü Dernek Başkanı Arslan DAŞTAN

Güneşli Köyü Dernek Başkanı Cemil AKDENİZ

Güzelce Köyü Dernek Başkanı Adem YAZICI

Helva Köyü Dernek Başkanı Enver GÜZEL

İğdir Köyü Dernek Başkanı Ali KACIR

Kalecik Köyü Dernek Başkanı Bedir MUSLU

Karayaşmak Köyü Dernek Başkanı Erol ATASOY

Karlıca Köyü Dernek Başkanı Yener PINAR

Karşıgeçit Köyü Dernek Başkanı Yavuz Selim TETİK

Kıratlı Köyü Dernek Başkanı Latif ASLAN

Kitre Köyü Dernek Başkanı Serkan ÖZEL

Koçbayır Köyü Dernek Başkanı Hasan KURT

Konursu Köyü Dernek Başkanı Murat ESENTÜRK

Konursu Köyü Dernek Başkanı Medet YERLİTAŞ

Petekkaya Köyü Dernek Başkanı Yavuz ATICI

Pınarcık Köyü Dernek Başkanı İdris ÇAMUR

Pınarlı Köyleri Dernek Başkanı Mesut KARATEKİN

Polatlı Köyü Dernek Başkanı Abdullah KILIÇOĞLU

Sarımeşe Köyü Dernek Başkanı Tunay ÖZEN

Sırakayalar Köyü Dernek Başkan Yardımcısı Erdoğan TÜRK

Söğütlü Köyü Dernek Başkanı Savaş BAYRAMOĞLU

Taşcılar Köyü Dernek Başkanı Ali ERKUL

Tomlacık Köyü Dernek Başkanı Celal TAŞDEMİR

Yolaltı Köyü Dernek Başkanı Muhsin TOSUN

Yoncalı Köyü Dernek Başkanı Şakir ŞAHİN

Bağcılar Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Bayram KIRMIZI

Bayburt Demirözü Güneşli Mahalle Muhtarı Mehmet AYATA

Bayburt Gündem Gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet DEMİRER

Bayburt Postası Gazetesinden Selahattin EKREKLİ katıldı.

