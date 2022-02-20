Bayburt Derneği Eski çınarlarından Birini daha kaybetti

9.GENEL BAŞKAN NİHAT BOZKURT VEFAT ETTİ
Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin 9.Genel Başkanı Nihat Nihat Bozkurt vefat etti.
BAYBURTGÜNDEM- Türkiye'nin İlk hemşeri Derneği,Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinde 1979-1985 Yıllarında Genel Başkanlık Yapan Nihat Bozkurt Kadıköy’deki evinde vefat etti.
Türkiye'nin İlk hemşeri Derneği,Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinde 1979-1985 Yıllarında Genel Başkanlık Yapan Nihat Bozkurt 95 Yaşındaydı.
Cenazesi 20 Şubat 2022 Pazar 15.30'da İstanbul Ahmet Şakirin Camiinden kaldırılıp oradaki aile mezarlığına defnedilecek.