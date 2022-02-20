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Bayburt Derneği Eski çınarlarından Birini daha kaybetti

9.GENEL BAŞKAN NİHAT BOZKURT VEFAT ETTİ Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin 9.Genel Başkanı Nihat Nihat Bozkurt vefat etti.

Bayburt Derneği Eski çınarlarından Birini daha kaybetti
20 Şubat 2022 Pazar 12:46

BAYBURTGÜNDEM- Türkiye'nin İlk hemşeri Derneği,Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinde 1979-1985 Yıllarında Genel Başkanlık Yapan Nihat Bozkurt Kadıköy’deki evinde vefat etti.

Türkiye'nin İlk hemşeri Derneği,Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinde 1979-1985 Yıllarında Genel Başkanlık Yapan Nihat Bozkurt 95 Yaşındaydı.

Cenazesi 20 Şubat 2022 Pazar 15.30'da İstanbul Ahmet Şakirin Camiinden kaldırılıp oradaki aile mezarlığına defnedilecek.

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