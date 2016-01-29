BAYBURT DERNEĞİ EMİTT KATILIMCILARIYLA YEMEKTE BULUŞTU

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Yönetimi Emitt Fuarı katılımcılarıyla İstanbul Başakşehir Hasırlı Resturant'ta bir araya geldiler.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği , Emitt Turizm Fuarına Katılan Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi, Bayburt Ticaret Odası Fuar katılımcılarıyla İstanbul Başakşehir de bulunan Hasırlı Resturant tesislerinde Yemekte bir araya geldiler.Yemeğe Bayburt Valisi Yusuf Odabaş,Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş,Bayburt Ticaret Odası Başkanı İbrahim Yumak,Bayburt Kültür VE Yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan ve Yönetimi katıldı.

Faruk Kılıçaslan Yemeğe icabet eden Misafirlere Teşekkür konuşması yaptı.Ticaret Odası Başkanı İbrahim Yumak,Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve Bayburt Valisi Yusuf Odabaş Birlik ve beraberlikle ilgili selamlama konuşması yaptılar.





















