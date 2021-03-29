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Bayburt Derneği 9.Genel Başkanı Nihat Bozkurt anlattı.

Türkiye'nin İlk hemşeri Derneği,Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinde 1979-1985 Yıllarında Genel Başkanlık Yapan Nihat Bozkurt o yıllarda Derneğin durumunu anlattı.

29 Mart 2021 Pazartesi 16:25

Türkiye'nin İlk hemşeri Derneği,Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinde 1979-1985 Yıllarında Genel Başkanlık Yapan Nihat Bozkurt 95 Yaşında.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 9.Genel Başkanı

Anadolu Yakası Bayburt Derneği Başkanlığı.

1979-1985 dönemi.

Türkiye Aydınlar Ocağı Kurucusu ve yöneticisi.

Türk Ocakları Kurucu üyesi ve yöneticisi.

Türkiye Libya dostluk Derneği yöneticisi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 9.Genel Başkanı Nihat Bozkurt ve 16. Genel Başkan Hicabi Durmuş.

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