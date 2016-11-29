BAYBURT BEŞİR DERNEĞİNDEN İHTİYAÇLI AİLELERE YARDIM ELİ

Bayburt Beşir Derneği Temsilciliğince kışa hazırlık amacıyla patates, kumanya ve kırmızı et dağıtımı yapıldı. Genç gönüllülerin katılımı ile dağıtım tamamlanmıştır.

BAYBURT BEŞİR DERNEĞİNDEN İHTİYAÇLI AİLELERE YARDIM ELİ
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Beşir Derneği Bayburt Temsilcisi Mehmet Yolcu yaptığı açıklamada;
"Hayrı yapanlardan da, alanlardan da, dağıtımına emek verenlerden de,  bu hayra duaları ile destek verenlerden de Allah (cc) razı olsun inşallah. Bizler hayırseverlerin yapmış olduğu bağışları sahiplerine ulaştırdık. Hizmetlerimiz inşallah ihtiyaç sahiplerine sürekli olarak devam edecektir.
 Özellikle bu soğuk günlerde hayırsever halkımızın çevresindeki ihtiyaç sahibi ailelerin tespiti ve onlara yardım yapılması konusunda daha hassas olacağı kanaatindeyiz" dedi.

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