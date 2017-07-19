Başkan Bayburt Derneği Kadın kollarına çalışmaları anlattı..

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş İstanbul Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kadın Kolları’na Bayburt’ta yapımı devam eden ve hayata geçecek projeleri anlattı.

Projeler hakkında detaylı bilgiler veren Başkan Memiş bir şehrin daha yaşanılabilir hale getirilebilmesi adına birinci ve en temel mesele o şehrin alt yapısının yapılması olduğunu söyleyerek, “Bütün şehir planlayıcıları bunu bu şekilde ifade eder. Bu işle alakalı olan herkesin ittifakla kabul ettiği budur. Bayburt Belediye Başkanı olduğumuz gün, belki onun arifesinde de hep bunu planladık. Kadim şehir Bayburt, tarih şehri Bayburt, kültür şehri Bayburt. Bu konuda Bayburt ile ilgili söylenen her şey doğrudur” dedi.

Alt Yapı Kentin Oluşması Adına Önemliydi

Alt yapının kentin oluşması adına önemli olduğunu da ifade eden Belediye Başkanı Memiş şöyle devam etti:

“İçme suyu, kanalizasyon ve arıtmanın proje çalışması Benden 2 dönem önce başkanlık görevinde bulunan Bekir Çetin Bey ile yapılmış. Kanalizasyon ve arıtmanın İhalesi bir önceki başkanımız Hacı Ali Bey ile yapılmış, benim başkanlığımla birlikte içme suyunun da ihalesi yapıldı. 2 -2.5 yıl içerisinde bu projeyi tamamladık. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu ile bunların bağlantıları için Bayburt’ta aşağı yukarı 350 km lik kazı yapıldı.”

Atıksu Arıtma Tesisi 1 Yılda Tamamlandı

“Arıtma hemen 1 yıl içerisin de tamamlandı. Şehrimizin 6 km dışında tesisimiz hizmete açıldı. Bayburt’ta 2 yıldır Çoruh’a şehir merkezindeki hiçbir noktadan kanalizasyon suyu karışmıyor. Bu arıtma tesisimizde son derece modern. Burada hem biyolojik hem de kimyasal arıtma yapıldığı için de koku olmuyor.”

Suyun Kireç Oranı Düşürüldü

“Birincisi buydu ikincisi kanalizasyon tamamlandı. Üçüncüsü içme suyu da tamamlandı. Bayburt’ta 1,5 yıldır su kesintisi yok. Tekraren diyorum Bayburt’ta önceden de su kesilmiyordu fakat kireçliydi ve sistem 40 yıl öncesinin olduğu için kayıp kaçak çoktu. Devlet su işlerinin bize verdiği raporlara göre suyun %55 i kayıptı. İçme suyunu tamamladıktan sonra suya müdahale etmedik. Bayburt’a su kireçli olan iki kaynaktan geliyordu. O kireçli kaynaklardan birini tamamen kapattık suyun kireç oranı % 21’e düştü. En içilebilir su % 17 ile 18 arasında. Sıfır kireç doğru bir şey değil. Bu kireç oranını 17-18’e çekebilecek durumumuz var inşallah onu da tamamlayacağız. Şuan itibariyle Bayburt’ta şehir şebekesinden akan su temiz. Sağlık İl Müdürlüğü tarafından mütemadiyen de kontrolleri yapılıyor.”

Otomatik Klorlama Sitemi Yapılıyor

“Biz bu arada suda klorlama sistemini son teknoloji ile teçhiz edilmiş bir şekilde yeniliyoruz. Şuan imalatı devam ediyor. Belki 10-15 gün içinde tamamlanacak. Klorlama sistemi otomatik olacak. Kendisini ayarlayacak. Bu şekilde sudaki durumu bilgisayarlardan takip edebiliyoruz.”

Hemşehrilerime Teşekkür Ediyorum

“Ben alt yapı konusunda anlayışlı davranmalarından dolayı Bayburt’ta yaşayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bütün herkes bilir ve derki bir belediye başkanı için riskli iştir alt yapı çalışması. Ama Bayburt’a olan sevgimiz bu işi yaparken bize güç verdi. Belediye başkanı aday adayı iken bir şey söylemiştim. Bayburt’a olan sevgimizi çok yüksek sesle haykırma devrini tamamlayalım ve bu sevgiyi somutlaştıralım. Sevgimizi Bayburt’u yukarıya çıkaracak projelerle destekleyelim dedik. Şu bilgiyi de vereyim Bayburt’ta 5 bin tane ev bağlantısı yapıldı. Bir kış süresince 5 bin aboneden sadece 72 sinden su donması konusunda şikâyet aldık. Bunların sıkıntıları giderilmiştir.”

Şehrin Üst Yapısının da En Güzeliyle Yapılması Gerekiyordu

“Alt yapısı tamamlan bir şehrin üst yapısının da en güzeliyle yapılması gerekiyordu. Geçen yıl bu menfur 15 Temmuz kalkışması olmasaydı biz bu işe daha erken başlayacaktık. Bu durum öteledi eylülde başladık. Bu çalışmaları merkezden başlatmadık. Şehir girişinde Çoruhevler dediğimiz bölgeden başladık. Eş zamanlı olarak da hemen Erzurum Köprüsü’nü geçince Genç Osman Mahallesi’nde de devam ettik ve bitirdik. İsterseniz gidip gezebilirisiniz. Kadıköy’de, Etiler’de Beşiktaş’ta ki asfalt ve kaldırımdan daha iyi. Kaldırımlardaki taşlar 1. sınıf. Çok ciddi etütlerden geçiyor. Sadece taş ocağı raporları ile değil belediyemizin test makineleri var onlarla test edildikten sonra kullanılıyor. Bu şehre kaliteli iş yapılmalıydı çok şükür bu yapıldı.”

Uygulanan Asfalt Birinci Sınıf

“Şehir merkezinde Vali Nihat Üçyıldız Caddesinde özel idarenin önünden Gümüşhane’ye doğru giden yolda yapılan kaldırımı da asfaltı da görün. Hemen Galer Mahallesine dönün caminin çevresindeki sokakta ki kaldırım ve asfaltı da görün. Oralarda da kullanılan taş andezit değil bazalt ve granit. Zahit Mahallesi’ne doğru geçerseniz yine yapılan asfalt birinci sınıf bu asfalt inşallah Bayburt’a 20 yıl gidecek.”

Cumhuriyet Caddesi’de Bu sene Bitecek

“Bir şey yapacağız Cumhuriyet Caddesi’ni kazıyorken kameralar karşısında kazacağız. Şuan Cumhuriyet Caddesindeki asfaltı kazdık diyelim altından parke çıkacak. Onu da kazınca tekrar bir asfalt daha çıkacak. Allah’a çok şükür 5 yıllık planlarımızı 3 yılda gerçekleştirdik geri kalan kısmıyla da tamamlanacak. Yollar bitecek %50 oranında tamamlandı. Şehir merkezi bu sene tamamen bitemeyecek ama Cumhuriyet Caddesi’ni busene bitireceğiz. İnşallah Cumhuriyet Caddesi Bağdat Caddesi’nden daha güzel olacak.”

GES 3 Ayda Tamamlandı

“Güneş enerjisi santralimize gelirsek bu proje 3 ayda tamamlandı. Bunun belediyeye maliyeti 14,5 milyon TL. Bu proje Bayburt Belediyesine bugünkü rakamlarla yıllık 3 Milyon TL net gelir sağlayacak. Bir diğer önemli yatırım tamamlanan semt sahalarımız var 2 tanesi bitti. 14 tanesinin yapımı başladı bu 14 semt sahasının hepsinin yanında çocuk oyun parkları olacak. Bunlara ek olarak 6 tane daha farklı çocuk oyun alanı kuracağız toplamda 20 tane olacak.”

Araç Parkımız Genişledi

“Şimdi Bayburt Belediyesi olarak araç parkımızı genişlettik. Bu araç parkını genişletiyorken 9 Milyon TL tutarında araç aldık. Bu araçların içinde bir tane binek araç yok. Hepsi iş makinesi, kamyon ve kamyonet. Bunlar alt yapısı yapılmış olan bir şehrin üst yapısı yapılıyorken hizmetlerin doğru ve zamanında yapılabilmesi için alındı. Ayrıca bu araçların korunabilmesi için birde garaj yaptık.”

Yeşil Bir Bayburt İçin

“Ve yeşil bir Bayburt. Bayburt yeşil olmalı biz bugüne kadar belki azdır ama 25 binden fazla ağaç diktik. Şuanda yine planlarımızda var Duduzar Dağı’nın alt ve üst kısmı için orman işletme ile konuştuk oralarda ağaçlandırma yapacaklar. Yine 15 Temmuz Şehitler Parkı, bu park 50 bin metrekare. Şuan içinde bulunduğumuz parkın ise bütün toprağını kazdık yeni toprak serdik şuanda çimlendirmesini yapıyoruz. Bu yeşillendirme projelerinin yapıldığı her yerde olduğu gibi en önce onunda alt yapısı olan otomatik sulama sistemi kuruldu ve çalışmalar sürüyor.”

Ağaçlandırma Çalışmaları Sürüyor

“Ağaçlandırma çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Orta refüjleri gördünüz. Aslın da şehir girişini hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. İnanın bizim park bahçeler ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeden çalışırlar. Kaleardı parkı İnşallah 1 ay sonra bitecek. İddia ediyorum Türkiye’nin en modern parklarından biri olacak. 50 bin metrekarelik bir alanda yapılıyor. Piknik alanı olmaktan öte burası gerçekten bir dinlenme alanı olacak.”

Otoparklar İlerliyor

“Şehir merkezinde şuanda eş zamanlı olarak 3 tane kapalı otopark yapılıyor. Bir tanesi valilik binasının arkasında yapılıyor. Çocukluğu Bayburt’ta geçmiş olanlar bilir o alan saray bahçesiydi yine öyle olacak. Hükümet konağını yıktırdık. Vali bey de sağ olsun hızlandırdı yıkımı. Ptt yıkılacak, telekom binası da yıkılınca orası geniş bir alan olacak. Üstü saray bahçesi altı 150 araçlık otopark yapılıyor.

İkincisi Kadızade Mahallesi Otoparkı eski Hayırseverler İmam Hatip Ortaokulu’nun bulunduğu yerde tek katlı 70 araçlık bir otopark yapılıyor. Semerciler Caddesi ve Şingah bölgesindeki otopark sorununu da öyle çözüyoruz. Bu otoparkın üstüde çok kullanışlı ve güzel bir alan olacak. Hem oyun parkı hemde oturma yerleri olacak. Planlamalarımız böyle. Yapımı devam eden il sağlık müdürlüğünün altıda otopark olacak. Orası da belediyeye ait olacak. O binanın altıda 4 bin metre karedir aşağı yukarı 90-100 araçlık bir otopark olacak. Kendi araçlarına ayıracakları 15-20 araçlık kısmın haricindeki kısım belediyenin olacak. Bu da bu sene tamamlanacak.”

Bayburt Şehitliği

“Bayburt Şehitliğine gelince bu 1 yıl önce tamamlandı ama eksik ve hatalı imalatlar sebebiyle kabulünü yapmadık. Bu manada açılışını da yapmadık bence bu proje Bayburt için çok anlam ifade eder. Bağdat’ta sancağı surlara diken Genç Osman, Afyon Kocatepe’de Büyük Taarruzun ilk şehidi Şehit Yüzbaşı Agâh Bey, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın şehitleri, Çanakkale ve Kurtuluş savaşı şehitleri ile Kop Şehitleri. Bayburt hep şehitler yurdu olan bir il ama şehitliği yoktu. Bu şehitliğin adı da Şehit Yüzbaşı Agâh Bey Şehitliği olacak. Çokta güzelleştirilecek ve yeşillendirilecek.”

İmaret Tepe Hizmete Açıldı

“İmaret Tepe Sosyal Tesislerini hizmete açtık. Burası Ümraniye Belediye Başkanımızın Bayburt’ta armağanıdır. Kente yakışır bir tesis dışarıdan gelen misafirlerimizi ağırlayacağımız çayımızı kahvemizi içerken Bayburt’u seyredeceğimiz bir mekân. Bir başka hizmetimiz şehrimizi Isıtmalı duraklarla buluşturduk. 10 tane daha ekleyeceğiz. Kaleardı’n da çok özel bir Kültür Han Projesi yapılıyor.”

Tarım Yerleşkesi

“Tarım Yerleşkesi Bayburt için çok çok önemli bir şey. 39 milyonluk bir proje 10,5 milyonluk 1. etap ihale edildi şu an yapımı devam ediyor. Tarım ve hayvancılık adına aklınıza ne geliyorsa bu projenin içinde olacak. 120 bin metrekarelik bir alanda yapılıyor.”

Ticaret Merkezi

“Erzurum yolunda sanayi sitesinin hemen önünde orada da 100 dönümlük bir alanda ticaret merkezi yapıyoruz. Çimento, tuğla, demir, kireç satanlar, kargo şirketleri ve mobilya mağazalarının depoları orda olacak. Bu sayede şehri büyük araç trafiğinden kurtaracağız. Burada ayrıca soğuk hava depoları olacak. Hem et ve süt ürünleri için hem de kuru ve yaş gıdalar için. Buradaki en önemli şeylerden biri patates depoları olacak. Ora yapıldıktan sonra ben inanıyorum ki patates üretimi Bayburt’ta %100 artacak.”

Aile Yaşam Merkezi

“Ve en önemli projelerimizden biri Aile Yaşam Merkezi. Açılışı yapıldı. Çok önemli bir şey kent olma olgusunu oluşturacak bir şey. Sosyal belediyecilik alanında yaptığımız çalışmalara gelince her okula 400 ile 500 arasında kitap dağıttık. Ziyaret ettiğimiz her okula hediyemiz kitap. Bütün öğrencilere kendi istedikleri kitapları hediye ettik. Ayrıca Bayburt’tan Kapadokya’ya, Çanakkale’ye düzenlenen gezilere destek veriyoruz. Okulları, üniversite öğrencilerini, sivil toplum kuruluşlarını talep eden herkesi geziye gönderiyoruz.”

Evde Bakım Hizmeti

“Evde bakım hizmetlerimizde var şuana kadar 55 evde yaşlı bakıma muhtaç teyzelerimizin evlerine belediyenin elemanlarını gönderiyoruz. Temizliğini yapıp yemeklerini pişiriyorlar. Ayrıca ücretsiz kuaför hizmetlerimiz de mevcut. Bu hizmeti hastanelerde sunuyoruz.”

Başarılı Sporcuların Ödüllendirilmesi

“Bir başka sosyal faaliyetimizde başarılı sporcularımızın ödüllendirilmesi. Sporun yalnızca futboldan ibaret olmadığını düşünüyoruz. Salon sporlarının ve bireysel sporların çok çok önemli olduğunun farkındayız. Çünkü bizim bilek güreşinde dünya şampiyonumuz var. Boksta Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonlarımız var. Bu anlamda Bayburt Belediyesi adı altında bir bilek güreşi kulübü oluşturduk. Aynı zamanda buradaki boks kulüplerinden biri olan tuğra boks kulübünü bünyemize aldık. Bu bireysel sporun yaygınlaşmasını ve bireysel sporla uğraşan gençlerimizin imkânlarının artmasını sağlayacak.”