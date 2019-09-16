Bayburt Derneği Şube Kongrelerini yapmaya devam etti.
Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler Şube kongresi şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından kongreye geçildi.
Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler Şube kongresi Divan Başkanı ve Üyelerin seçimiyle başladı.
Divan Başkanlığına Ali Uğurlu,Divan Üyeliklerine Gökhan Subay,Ali Kazel ve Vedat İli seçildi.
Bahçelievler Şubesinde tek adayla gidilen seçimde, Ahmet Yılmaz Bahçelievler şubesinin yeni Başkanı oldu. Ahmet Yılmaz Başkan seçilmesinin ardından üyelere teşekkür konuşması yaptı.
Yeni yönetim şu isimlerden oluştu
1.Başkan ,Ahmet Yılmaz
2.Vedat iLİ
3.Hacı Osman Terzi
4.Yasin Öztürk
5. Erdoğan Efe
6.Ali Yazıcıoğlu
7.Yılmaz Dursunkaya
8.Bülent Subay
9.Dursun Ali Yılmaz
10.Kadir Güneş
11. Ferhat Şen
12. Kemalettin Daştan
13. Erdal Kocabey
14. Emrehan Hacıarifoğlu
15. Sıddık Öztürk
16.Ertuğrul Demirer
17.Uğur Kılıç
18. Eren Dedememiş
19.Hacı Galacoş
20.Şinasi Çelik
İlgili Galeriler