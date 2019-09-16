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BAHÇELİEVLERİN YENİ BAŞKANI AHMET YILMAZ

Bayburt Derneği Şube Kongrelerini yapmaya devam etti.

BAHÇELİEVLERİN YENİ BAŞKANI AHMET YILMAZ
16 Eylül 2019 Pazartesi 11:30

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler Şube kongresi şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından kongreye geçildi.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler Şube kongresi Divan Başkanı ve Üyelerin seçimiyle başladı.

Divan Başkanlığına Ali Uğurlu,Divan Üyeliklerine Gökhan Subay,Ali Kazel ve Vedat İli seçildi.

Bahçelievler Şubesinde tek adayla gidilen seçimde, Ahmet Yılmaz Bahçelievler şubesinin yeni Başkanı oldu. Ahmet Yılmaz Başkan seçilmesinin ardından üyelere teşekkür konuşması yaptı.

Yeni yönetim şu isimlerden oluştu

1.Başkan ,Ahmet Yılmaz

2.Vedat iLİ

3.Hacı Osman Terzi

4.Yasin Öztürk

5. Erdoğan Efe

6.Ali Yazıcıoğlu

7.Yılmaz Dursunkaya

8.Bülent Subay

9.Dursun Ali Yılmaz

10.Kadir Güneş

11. Ferhat Şen

12. Kemalettin Daştan

13. Erdal Kocabey

14. Emrehan Hacıarifoğlu

15. Sıddık Öztürk                                                  

16.Ertuğrul Demirer                                              

17.Uğur Kılıç                                                           

18. Eren Dedememiş

19.Hacı Galacoş

20.Şinasi Çelik

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