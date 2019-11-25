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Bahçelievler şubede Bayburt akşamları devam etti.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ,Bahçelievler Şubesinde Kaynaşma geceleri devam etti.

Bahçelievler şubede Bayburt akşamları devam etti.
25 Kasım 2019 Pazartesi 10:43

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bayburt akşamları programları adı altında kaynaşma geceleri devam etti.

Kış aylarında Derneklerimizde yapılan Bayburt Akşamları tanışma ve kaynaşma geceleri Bayçelievler şubesinde gerçekleşti.

Şube Başkanı  Ahmet Yılmaz  ve Yönetimi ,Bayburt akşamlarının kış boyunca devam edeceğini ,Hemşerilerimizi bir araya getirmek ve Dernek faaliyetlerini anlatmak,gençlerimizi Derneğimize çekmek için bu faaliyetleri yapıyoruz dedi.

Derneğin alt katında yapılan tefrişat sonrasında ,Bayburt Akşamları programları bu alanda yapılıyor.

Şube Başkanı ve Yönetimi göreve gelir gelmez ,Derneğin alt katındaki bölümleri yıkarak alan genişletmesi yaptılar.Alt kata Sedir eklendi  ve Mutfak tadilatı yapılarak hemşerilerimize güzel bir ortam sağlandı.

Sanatçı Sezai Seçen ve Azmi Küçük Türküleriyle Hemşerilerimize güzel bir akşam yaşattılar.

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