AVCILAR ŞUBEDEN BİRLİK VE DESTEK GECESİ

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Avcılar şubesi “birlik ve destek gecesi”düzenledi.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Avcılar Şubesi Pınar Düğün Davet salonunda ,Birlik ve Destek gecesi düzenlendi

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Avcılar Şube Başkanı Sehlan Burak ve yönetiminin organize ettiği birlik ve Destek gecesinde,Hemşerilerimiz bir araya geldiler.

Birlik gecesinde Hemşerilerimize yemek ikramı yapıldı.Geceye Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ,Baysiad Başkanı Yaşar Yerlikaya,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Eski Başkanı Hayrettin Altuncu,İstanbul ilçelerindeki Dernek Başkanlarımız,Köy Dernek Başkanlarımız ve hemşerilerimiz katıldı.

Sanatçı Muhsin Bayburtlu ve Devran sahne aldılar.Bayburt Türküleri eşliğinde halay çekildi,Folklor ekibi Bayburt Barlarından örnekler sergiledi.

Pınar Düğün Davet sarayı sahibi Sezgin Polat’a plaket takdim edildi.

Gecede açılış konuşmasını Bayburt Kültür ve yardım Derneği Avcılar Şube Başkanı Sehlan Burak yaptı.

Burak Konuşmasında Derneğe katkısı olan hemşerilerimizi bir nebzede olsa onurlandırmak,hizmet etmelerinin devamını sağlamak için bu geceyi düzenledik ,Geceye katılım sağlayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum dedi.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş konuşmasında katılım sağlayanlara teşekkür etti ve bizden önceki yönetim Avcılar Derneğini şube yaptılar,bizlerde bu şubenin devamı,Avcılar bölgesinde hemşerilerimizi bir araya getirmesini,birlik ve beraberliğimize katkı sunmasına çalışıyoruz.Maddi ve manevi emeği geçen ve bu akşam buraya katılım sağlayan hemşerilerimize teşekkür ediyorum dedi.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği eski Başkanı Hayrettin Altuncu söz aldı ve Hemşerilerimizin birlik ve beraberliğine vurgu yaptı,katılım sağlayan tüm derneklerimize teşekkür etti.