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AŞURE GÜNÜNDE BİR ARAYA GELDİLER

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Kadın Kolları Aşure Günü etkinliğinde bir araya geldiler.

AŞURE GÜNÜNDE BİR ARAYA GELDİLER
02 Ekim 2017 Pazartesi 11:01

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Kadın kolları,Bayburt Derneği Fındıkzadede bulunan Merkezinde bir araya gelerek Muharrem ayının sekizinci gününde,Aşure gününü kutladılar.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Kadın kolları Başkanı Zeynep Nergis, " Allah'ın Ayı Muharrem olarak bilinen(Şehrullah'i Muharrem) ayı ilahi bereketi ve feyzi temsil eder.

Muharrem ayında"Aşure yapılması,Müslümanlar için oldukça önem arz etmektedir.Muharrem ayının sekizinci gününde, Kadın Kolları Yönetim Kurulumuz,çeşitli sivil toplum örgütüne mensup arkadaşlarımız ve Bayburt'lu hemşehrilerimizle birlikte ilahilerle ve dualarla Aşura günümüzü kutladık. Dedi.

Dernek Merkezindeki kutlamaya ,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan’da katıldı.

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