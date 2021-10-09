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Ankara Bayburt Derneği Üyeleri Adnan Bayram ile devam kararı aldı

Ankara Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin gerçekleşen olağan kongresinde mevcut başkan Adnan Bayram tek liste olarak girdiği kongrede yeniden başkanlığa seçildi.

Ankara Bayburt Derneği Üyeleri Adnan Bayram ile devam kararı aldı
09 Ekim 2021 Cumartesi 11:10
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BAYBURTGÜNDEM- Dernek binasında gerçekleşen ve divan başkanlığını Ağadede Cengiz Türk’ün yaptığı kongrede  Adnan Bayram’ın yönetiminde şu isimler yer aldı:  Ali Rıza Tatar,  Atilla Güler, Cavit Yıldırı, Necati Sargut, Yaşar Daşdan, Yüksel Kaymak.

Üyelerin tamamının oylarını alarak yeniden Ankara Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin başkanlığına seçilen Adnan Bayram, “ Seçilen Yönetim Kurulumuzla her zaman olduğu gibi hemşehrilerimizin hizmetinde olacağımızı ve hayırlı işlere birlikte imza atacağımızı belirterek, kongremizde bizleri yalnız bırakmayan üyelerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Yeni Yönetim Kurulu Asil üyeleri:

Adnan Bayram

Ali Rıza Tatar

Atilla Güler

Cavit Yıldırı

Necati Sargut

Yaşar Daşdan

Yüksel Kaymak

Denetim Kurulu Asil Üyeleri:

Kemalettin Topçu

Nihat Dündar

Şerafettin Doğru

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