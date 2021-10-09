Ankara Bayburt Derneği Üyeleri Adnan Bayram ile devam kararı aldı

Ankara Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin gerçekleşen olağan kongresinde mevcut başkan Adnan Bayram tek liste olarak girdiği kongrede yeniden başkanlığa seçildi.
BAYBURTGÜNDEM- Dernek binasında gerçekleşen ve divan başkanlığını Ağadede Cengiz Türk’ün yaptığı kongrede Adnan Bayram’ın yönetiminde şu isimler yer aldı: Ali Rıza Tatar, Atilla Güler, Cavit Yıldırı, Necati Sargut, Yaşar Daşdan, Yüksel Kaymak.
Üyelerin tamamının oylarını alarak yeniden Ankara Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin başkanlığına seçilen Adnan Bayram, “ Seçilen Yönetim Kurulumuzla her zaman olduğu gibi hemşehrilerimizin hizmetinde olacağımızı ve hayırlı işlere birlikte imza atacağımızı belirterek, kongremizde bizleri yalnız bırakmayan üyelerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.
Yeni Yönetim Kurulu Asil üyeleri:
Adnan Bayram
Ali Rıza Tatar
Atilla Güler
Cavit Yıldırı
Necati Sargut
Yaşar Daşdan
Yüksel Kaymak
Denetim Kurulu Asil Üyeleri:
Kemalettin Topçu
Nihat Dündar
Şerafettin Doğru