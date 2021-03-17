Stutgart Dernek Başkanı Yasin Ayışık'tan , Trabzon'daki hasta çocuğa yardım eli.

Trabzon Bayburtlular Derneği Başkanı Sadettin Okay yaptığı açıklamada Pandemi döneminde de ihtiyaç sahibi insanlara yardımlarımızı sürdürüyoruz. 3 ay önce tedavisini üstlendiğimiz doğuştan engelli 9 yaşındaki Hazal Büyükdağ isimli kız çocuğumuzun ikinci tedavisine KTÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde devam ettik. Tedavi sürecinde bizlere maddi desteğini esirgemeyen Dernek üyemiz Reyhane TAYFUR hanımefendiye sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Dernek üyemiz Faruk Atamer’in yapmış olduğu çalışma neticesinde Trabzon’un Of ilçesinde yaşamakta olan Deve ailesinin 8 yaşındaki Lösemi hastası güzel kızı Melisa’yı ziyaret ederek hem sorunlarını dinledik, hem de Bayburt Stuttgart Derneği Başkanı yardımsever insan Yasin AYIŞIK beyin yavrumuzun tedavisinin daha iyi bir ortamda yapılmasını sağlamak için gönderdiği 2bin 250 Euro’yu ailesine ileterek Almanya ve Trabzon arasında dayanışma örneğini gösterdik dedi.

Stuttgart Bayburt kültür spor ve Dayanışma derneğinden Yapılan açıklama:

Geçtiğimiz günlerde kampanyasını başlattığımız ve 53 duyarlı bağışçılarımızın sayesinde çok kısa bir zamanda tamamladığımız,Trabzon Of ilçesinde yaşayan lösemi hastası Meleğimiz küçük Melisa’ya yardım kampanyamızı tamamlamış olmanın manevi huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz,Bu kampanya’ya vesile olan Sayın Faruk Atamer Bey’den,Derneğimizi temsilen Melisa’yı ziyaret eden Trabzon Bayburtlular derneği başkanımız Sayın Sadettin Okay Bey’den,Kampanyanın görünmeyen gizli ve en önemli 53 duyarlı hemşeri ve Dostlarımızdan ALLAH cc razı olsun,Sizler bir hastayı,darda kalmış bir Aileyi mesut ve bahtiyar eylediniz,Mevlam’da sizi mesut ve bahtiyar eylesin,Biriniz bin olsun,Hayrınız Kabul ve makbul olsun dostlar