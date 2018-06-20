Bir dönem farklı bir güvenlik sendikasının Bayburt il temsilciliği görevini yürüten ve başkanlığı döneminde % 95’e varan örgütlenme oranı ile Türkiye genelinde ve Bayburt ta kırılması güç bir rekor ile örgütlenmeyi başaran Ali Sayıner Bugün İstanbul’da sendika genel kurul delegelerin oyları sonucu yapılan seçimde Bağımsız güvenlik ve savunma işçileri sendikasının yeni teşkilat sekreteri seçildi.

Sayıner; Genel kurulumuzda verdikleri oyla bizi bu göreve layık gören üyelerimize teşekkür ediyorum.

Bugünden itibaren daha da bir öz veri ile çalışacak bize Güvenenlerin güvenini boşa çıkarmamaya çalışacağız.

Bağımsız Güvenlik Sen olarak örgütlenme çalışmalarında tavandan örgütlenmeyip birilerinin ağzına bakmadan gerektiği zaman gerektiği şekilde her türlü sorgulamayı yapmak için yola çıktık.

Başladığımız bu onurlu mücadelede tüm özel güvenlik görevlilerinin işte bu benim sendikam diyeceği bir sivil toplum örgütü olmak için yola çıktık. Tüm özel güvenlik görevlilerinin dertleri ile dertlenen bir sendika olmak için yola çıktık.

Birleşeceğiz ve hep birlikte hareket edeceğiz, Bir olacağız, İri olacağız ve her zaman Diri olacağız…

Tüm Özel Güvenlik çalışanlarını E-devlet 474 kod’lu Bağımsız Güvenlik Sen çatısı altında birleşmeye ve Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olmaya davet ediyoruz…

Genel kurulumuzun basta üyelerimize, tüm özel güvenlik görevlilerine ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Sayıner; İstanbul’daki temaslarını tamamlayıp yakında Bayburt’ta dönüp yeni bir yapılanmaya en kısa sürede başlayacaklarını ifade etti

Bu vesile ile bütün üyelerimizin ve tüm özel güvenlik görevlilerinin Mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyorum.

Yapılan Genel Kurulun Ardından Sendika Yönetimi Şu şekilde oluştu

GENEL YÖNETİM ASIL LİSTESİ

Genel Başkan: ilhan Hakan KAHRAMAN

Genel Sekreter: Harun YETİŞ

Teşkilat Sekreteri: Ali SAYINER

Mali Sekreteri: Oğuz ARSLAN

Eğitim Sekteri: Hasan Altan ÖZBEK

DİSİPLİN KURULU ASIL LİSTE

Hasan KOYUNCU

Tuncay ÖZTÜRK

Ergül SUBAŞI

DENETLEME KURULU ASIL LİSTE

Ejder KONYALI

Lütfü KAYA

Murat GÖKBURUN

GENEL YÖNETİM YEDEK LİSTE

Serdar KONUK

Ahmet ÇELİK

Rafet GİRGİN

Nuri Yaşar ZAMUR

Sabri KARA

DİSİPLİN KURULU YEDEK

Selvi Naz YEŞİL

Serdar FİLİZ

Hikmet ALVER

DENETLEME KURULU YEDEK

Mustafa AKER

Mücahit KOBAL

Öznur TUNÇ