98. KURTULUŞ PROGRAMINDA BAĞCILARDA BULUŞUYORUZ

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 21 Şubat gecesini bu yılda Bağcılar Spor Salonu'nda gerçekleştirecek

98. KURTULUŞ PROGRAMINDA BAĞCILARDA BULUŞUYORUZ
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1947’de kurulan Türkiye'nin ilk hemşeri derneği olan  Bayburt Kültür ve Yardım Derneği  21 Şubat Gecesi’nin 98’inci yılında Hemşerilerimizi Bağcılarda bir araya getirecek.
28 Şubat 2016 Cumartesi günü  Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda  18:30’da başlayacak.

Gecenin konuk sanatçısı Uğur Işılak , Bayburtlu Sanatçılarımız Muhsin Bayburtlu, Sehlan Burak, Necmi Devran ve Azmi Küçük sahne alacak.

Etiketler; #21 ŞUBAT #Bayburt #BAYBURT GECESİ
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