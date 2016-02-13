98. KURTULUŞ PROGRAMINDA BAĞCILARDA BULUŞUYORUZ

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 21 Şubat gecesini bu yılda Bağcılar Spor Salonu'nda gerçekleştirecek

1947’de kurulan Türkiye'nin ilk hemşeri derneği olan Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 21 Şubat Gecesi’nin 98’inci yılında Hemşerilerimizi Bağcılarda bir araya getirecek.

28 Şubat 2016 Cumartesi günü Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda 18:30’da başlayacak.



Gecenin konuk sanatçısı Uğur Işılak , Bayburtlu Sanatçılarımız Muhsin Bayburtlu, Sehlan Burak, Necmi Devran ve Azmi Küçük sahne alacak.

