82 yaşındaki Hayırsevere şükran plaketi

Bölgemizin en aktif derneklerinden Trabzon Bayburtlular Derneği ihtiyaçlı ailelere maddi ve manevi desteğini aralıksız sürdürüyor. Hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaçlı ailelere ulaştıran dernek yönetimi maddi destekte bulunan gönüllüleri de ziyaret ederek şükran plaketini takdim ediyor.

BAYBURTGÜNDEM- Trabzon Bayburtlular Derneği Başkanı Saadettin Okay yaptığı açıklamada “Derneğimize 82 yaşında üye olan, 2 yıllık üyeliği sürecinde maddi ve manevi yardımlarını esirgemeyen gücü nispetinde yardımımıza koşan değerli büyüğümüz hemşerimiz Reyhane Tayfur hanımefendiyi evinde Yönetim Kurulumuzla beraber ziyaret edip ellerinden öperek Şükranlarımızı sunduk. Gönüllü hayırseverimize teşekkür eder bundan sonraki yaşantısında sağlıklı günler dileriz" dedi.